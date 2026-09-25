Ученые обнаружили восемь планет, где может существовать жизнь

В выборку вошли планеты, которые по своим размерам, плотности и расположению относительно звезд имеют сходство с Землей.

Бразильский исследователь Фабиу Калабрия Эванжелиста да Силва выявил восемь экзопланет, условия на которых потенциально могут позволять существование жидкой воды и жизни, передает МойГород со ссылкой на Наука Mail.

В рамках исследования ученый проанализировал базу примерно из 6 тысяч известных космических объектов. В выборку вошли планеты, которые по своим размерам, плотности и расположению относительно звезд имеют сходство с Землей.

Одним из наиболее близких аналогов нашей планеты среди обнаруженных объектов считается GJ 1002b, открытая в 2022 году. Ее сходство с Землей оценивается в 98%. Экзопланета находится примерно в 16 световых годах от нашей планеты и обращается вокруг красного карлика. Полный оборот вокруг своей звезды она совершает примерно за 10 земных суток.

Вопрос о существовании жизни за пределами Земли интересовал человечество еще в Древней Греции. Тогда некоторые философы допускали, что на Луне могут существовать живые существа. Активные научные поиски внеземной жизни начались значительно позже. Первоначально основное внимание уделялось Марсу и Луне, а первые планеты за пределами Солнечной системы были обнаружены лишь в 1992 году.

Из-за огромных расстояний прямое изучение экзопланет практически невозможно. Ученые исследуют их дистанционно с помощью телескопов, в том числе анализируя изменения спектра света звезды, происходящие во время прохождения планеты перед ее диском. Часть звездного света проходит через атмосферу экзопланеты, что позволяет исследователям изучать ее состав.

Астрофизики в том числе ищут биосигнатуры — химические признаки, которые могут свидетельствовать о существовании живых организмов. Например, на экзопланете K2-18b ранее обнаружили метан, углекислый газ и возможные признаки диметилсульфида. На Земле это соединение вырабатывается преимущественно планктоном.

Однако обнаружение подобных веществ само по себе не доказывает наличие жизни. Такие газы могут формироваться и в результате небиологических процессов, включая воздействие радиации и геологическую активность.

Молекулы, необходимые для жизни

Даже обнаружение органических соединений, которые считаются строительными блоками жизни, не является прямым доказательством существования внеземных организмов. К ним относятся, например, аминокислоты и азотистые основания, участвующие в формировании генетического кода.

Ранее ученые исследовали образцы грунта, доставленные на Землю с астероида Бенну. В них обнаружили десятки органических молекул, включая фосфаты, рибозу и пять азотистых оснований, входящих в состав нуклеотидов: аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил.

Кроме того, в образцах нашли как минимум 14 из 20 аминокислот, используемых земными организмами для производства белков. Среди них оказался триптофан, который ранее не обнаруживали в образцах внеземного происхождения.

Тем не менее сами по себе эти находки не рассматриваются как свидетельство внеземной жизни. Подобные молекулы способны формироваться абиотическим путем в результате химических реакций и воздействия радиации в водной среде.

Если мы обнаружим соединение нуклеотидного типа или цепочку РНК, ситуация изменится. Это может стать более убедительным доказательством, поскольку подобные молекулы очень хрупкие и разлагаются очень быстро в геологических условиях. Хосе Апонте

исследователь из Лаборатории астробиологического анализа NASA

Как продолжаются поиски внеземной жизни

Несмотря на сложности с обнаружением жизни за пределами Земли, ученые связывают большие надежды с будущими космическими миссиями в пределах Солнечной системы.

Одна из них — Europa Clipper. Станция направлена к Европе, спутнику Юпитера, и ее прибытие ожидается в 2030 году. Исследователи предполагают, что под ледяной поверхностью спутника может находиться океан соленой воды, условия которого потенциально способны поддерживать жизнь.

Еще одна миссия — «Стрекоза» — должна отправиться к Титану, крупнейшему спутнику Сатурна. Ее запуск запланирован на 2028 год, а прибытие к Титану ожидается в 2034 году. Аппарат будет изучать химические процессы на спутнике и искать потенциальные признаки условий, связанных с возникновением жизни.

Ученые также продолжают изучать Энцелад — еще один спутник Сатурна, под ледяной корой которого, предположительно, может находиться океан. Отдельное направление исследований связано с Марсом, где обнаружены ледяные шапки и существуют предположения о наличии подземных запасов воды.

Таким образом, обнаружение потенциально пригодных для жизни экзопланет пока не означает, что на них существует внеземная жизнь. Однако изучение их состава и условий помогает ученым определить, где в будущем могут быть найдены более убедительные свидетельства ее существования.