На пограничном посту в ЗКО развернули фуры с мясом и отрубями

В Казахстан пытались завезти мясо из Монголии с нарушением карантина и российские отруби без единой бумаги через пограничный пункт "Сырым" в ЗКО.

- Первая фура везла 40 тонн пшеничных отрубей из Ульяновской области России в Туркестанскую область. Проверка показала, что у водителя не было ни ветеринарных сертификатов, ни маркировки, да и сама продукция не прошла нужную термическую обработку, - сообщили в министерстве сельского хозяйства РК.

Второй случай оказался еще серьезнее: 20 тонн замороженной баранины везли транзитом из монгольского Улан-Батора в Таджикистан. Груз попытались провезти через территорию России, хотя на ввоз мяса из неблагополучных по эпизоотической обстановке регионов РФ действуют жесткие временные ограничения.

- Обе машины развернули и отправили обратно. На водителей составили административные протоколы и выписали штрафы, - отметили в министерстве.

Всего с начала 2026 года на посту "Сырым" зафиксировали уже 249 нарушений. Все проблемные фуры были возвращены домой, а общая сумма штрафов продолжает расти.

В Министерстве сельского хозяйства напоминают: чтобы не терять время и деньги, перевозчикам и бизнесу нужно строго соблюдать ветеринарные правила ЕАЭС и вовремя оформлять документы. Безопасность на дорогах и на прилавках начинается с порядка на границе.