Жители села ЗКО жалуются на груженые самосвалы

Сегодня, 25 сентября, в центре села Пойма собрались местные жители. Сельчане выразили недовольство по поводу массового транзита загруженных самосвалов, которые регулярно проезжают через населённый пункт. По их словам, выхлопы и пыль создают экологические проблемы, а постоянное движение тяжелых самосвалов создает угрозу безопасности детей и пешеходов. Кроме того, многотонная техника разрушает внутрипоселковые дороги.

- Когда по поселку проезжают самосвалы, пыль стоит столбом. Мы вынуждены дышать этой пылью. Пожилые люди и дети постоянно задыхаются, окна в домах открыть просто невозможно. Белье на улице не можем посушить. Белые вещи превращаются в серые. Дорога превратилась в месиво из выбоин и ям. Дети идут в школу прямо по обочине, а мимо на скорости проносятся многотонные машины - это же прямая угроза их жизни! - возмущается местная жительница.

Оказалось, что самосвалы возят песок со специального карьера. Выслушать сельчан приехал аким Аксуатского сельского округа Кайрат Адильханов.

- В настоящее время ТОО разрабатывает карьер, соответственно, там работает техника разных компаний, которая возит песчано-гравийную смесь. КамАЗы ездят по поселку Пойма по улицам Абая и Акжол. Объездная дорога есть, и они могут ездить по ней, но среди водителей есть недобросовестные камазисты, которые ездят по поселку, пылят, загрязняют воздух жителям. На обращения не реагируют. Поэтому сегодня жители и собрались здесь. Водители КамАЗов, как только видят местных жителей, сразу заворачивают на другую улицу. Каждого останавливать тоже физически невозможно. Сегодня я разговаривал с заместителем директора ТОО и сказал, что буду фотографировать каждого наглого камазиста и скидывать ему, и попросил не грузить его ПГС. Должно же быть какое-то наказание, они о жителях не думают, а думают только о себе, - рассказал Кайрат Адильханов.

Кроме этого, аким села подчеркнул, что также прорабатывается вопрос об установке дорожных знаков, запрещающих движение грузовой техники. Однако и тут есть загвоздка, ведь по селу ездят не только груженые ПГС самосвалы, но и местные жители. Кайрат Адильханов отметил, что этот вопрос в данный момент будет решаться вместе с районным отделом ЖКХ.