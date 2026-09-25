По делу о гибели военных на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Минобороны

Все они водворены в изолятор временного содержания УП Актау.

По делу о гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Министерства обороны. Об этом сообщили в МВД РК.

Как уточняют в ведомстве, подозреваемыми по делу о халатности и нарушении правил кораблевождения признаны начальник штаба - первый заместитель Главнокомандующего ВМС ВС РК, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера. Все они водворены в изолятор временного содержания УП Актау.

Трагедия произошла 24 сентября во время стратегических учений "Хазар Қорғаны - 2026" на побережье Каспийского моря, в 43 километрах от Актау.

- Установлено, что 24 сентября в ходе учений на побережье Каспийского моря, в 43 километрах от Актау, при высадке личного состава с катера "Қайсар" в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащие были унесены в море, - рассказали в ведомстве.

Следователи изучают правомерность решений при организации учебно-боевой задачи, соблюдение норм безопасности, учет погоды, исправность катера и действия ответственных лиц.

Напомним, из 17 военнослужащих, унесенных штормовым ветром в открытое море, троих удалось спасти. Поисковая операция завершилась обнаружением тел всех пропавших, общее число жертв составило 14 человек. Расследование находится на особом контроле МВД и Генпрокуратуры РК.