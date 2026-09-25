Токаев почтил память погибших на Каспии военных минутой молчания

Глава государства принимает участие в инвестиционном мероприятии, которое началось с минуты молчания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе проходящего в Алматы форума "Казахстан - Китай" почтил память военнослужащих, трагически погибших в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства принимает участие в инвестиционном мероприятии, которое началось с минуты молчания.

- Перед началом форума участники почтили минутой молчания память военнослужащих, трагически погибших в Мангистауской области, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, 24 сентября во время учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий и шквалистого ветра в Каспийское море унесло 17 военнослужащих. Троих бойцов удалось спасти, остальные погибли - сегодня поисковая операция полностью завершена, найдены тела всех пропавших. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК, допрошено более 30 военных и уже установлены подозреваемые.

Сегодня в Республике Казахстан объявлен День общенационального траура.