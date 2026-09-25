Крупные происшествия в казахстанской армии за последние 15 лет

За последние 15 лет в Казахстане произошел ряд крупных происшествий с массовой гибелью людей. В этом материале речь идет не об единичных случаях гибели военнослужащих от рукоприкладства, огнестрельных ранений, несчастных случаев или самоубийств, а о масштабных трагедиях, в которых погибали группы людей.



Май 2012 года - массовое убийство на погранпосту "Арканкерген". На временном пограничном посту на границе с Китаем произошла массовая гибель людей. На месте были обнаружены тела 14 пограничников и одного егеря. Единственный выживший солдат срочной службы Владислав Челах был признан виновным в массовом убийстве сослуживцев и приговорен к пожизненному лишению свободы.



Декабрь 2012 года - крушение самолета в Шымкенте. Произошла катастрофа военно-транспортного самолета Ан-72 Пограничной службы КНБ РК. Из-за сложных метеоусловий и сбоев в работе приборов борт разбился при заходе на посадку. Погибли 27 человек, включая временно исполнявшего обязанности директора Погранслужбы Турганбека Стамбекова и группу высокопоставленных офицеров.



Сентябрь 2015 года - гибель срочников в Мангистауской области. Во время проведения масштабных учений "Центр-2015" при высадке десанта на Каспийском море из-за сильного порыва ветра и волн затонули 4 бронетранспортера БТР-80. В результате погибли 4 солдата-срочника.



Март 2019 года - крушение вертолета в Кызылординской области. Во время учений в сложных погодных условиях потерпел крушение военный вертолет Ми-8 Сил воздушной обороны ВС РК, летевший в составе звена из Актау в Шымкент. Погибли все 13 военнослужащих, находившихся на борту.



Июнь 2019 года - взрывы на военных складах в Арысе (Туркестанская область). На складах войсковой части начался крупный пожар, спровоцировавший мощную серию взрывов боеприпасов. Из-за разлета снарядов власти эвакуировали весь город (более 40 тысяч человек). В результате ЧП погибли 4 человека (двое военнослужащих и двое гражданских), пострадали сотни людей, а городу был нанесен колоссальный материальный ущерб.



Август 2021 года - пожар на складе боеприпасов в Жамбылской области. Пожар на складе хранения инженерных боеприпасов привел к серии сильных взрывов. В результате трагедии погибли 17 человек - военнослужащие, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и военной прокуратуры.



Сентябрь 2026 года - гибель военнослужащих на учениях в Мангистауской области. Крупная трагедия во время выполнения учебно-боевых задач на Каспии. Из-за ухудшения погодных условий и шквалистого ветра в Каспийское море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, остальные погибли - сегодня поисковая операция полностью завершена, найдены тела всех пропавших. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК, допрошено более 30 военных и уже установлены подозреваемые.