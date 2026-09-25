Поиски завершены: обнаружены тела двух пропавших на Каспии военнослужащих

Сегодня в Казахстане объявлен День общенационального траура.

Поисковая операция в акватории Каспийского моря завершена после обнаружения тел двух военнослужащих, пропавших ранее в Мангистауской области, сообщили в Минобороны.

- Сегодня, 25 сентября, около 09:15 в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих - сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса, - рассказали в ведомстве.

Руководство и личный состав Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана вся необходимая всесторонняя, материальная и психологическая помощь.

Напомним, 24 сентября во время учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды и шквалистого ветра в Каспийское море унесло 17 военнослужащих. Трое из них были спасены, 14 человек погибли. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен День общенационального траура.