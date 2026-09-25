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Происшествия Социум

Из каких районов были призваны погибшие солдаты из ЗКО

Четвертый военнослужащий из ЗКО числится без вести пропавшим.
Кристина Кобина
Из каких районов были призваны погибшие солдаты из ЗКО
Фотоколлаж "МГ"

24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море.

- По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти. Поиски оставшихся двух военнослужащих продолжаются, - говорится в сообщении акимата Мангистауской области. 

Министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, спасательная операция продолжается. Троих военнослужащих спасли, один из них в больнице. Из 12 погибших, трое военнослужащих из ЗКО. 

Один из погибших на военных учениях - Женис Темиргалиев - родом из Бурлинского района, города Аксай. Он был военнослужащим срочной службы Вооруженных сил РК. 

- Женис Тілеушеевич отправился выполнять свой гражданский долг перед страной и погиб на страже Родины. Его гибель - это тяжелый удар и невосполнимая утрата не только для его родителей и родных, но и для всего района, для всех земляков, - говорится на странице акимата Бурлинского района. 

Еще один погибший Ақжайық Гилаж - житель села Караоба Казталовского района, матрос срочной службы Вооруженных сил РК.

- Преждевременная гибель Акжайыка, отдавшего жизнь при исполнении священного долга перед Родиной, принесла невосполнимую скорбь его родным, близким и всему народу. В этот тяжелый момент выражаем искренние соболезнования родителям, родным и близким покойного, - опубликовано на странице акимата Казталовского района. 

Третий найденный погибший Өмірбек Өмірзақ уроженец Бокейординского района, житель населенного пункта Володар села Байконыс района Байтерек. Он был призван в ряды армии из района Байтерек 25 октября 2025 года, пишет издание auyl_tynysy.gazety.

- Преждевременная гибель Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы, героически отдавшего жизнь при выполнении учебно-боевых задач, принесла невосполнимую тяжелую скорбь его оставшейся семье, близким и всему народу, - сообщили на странице акимата района Байтерек. 

Четвертый военнослужащий - уроженец ЗКО Гумаров Мансур Айтбайулы числится без вести пропавшим.

По факту гибели военнослужащих начато досудебное расследование. Учение Военно-морских сил проводились в рамках единого замысла стратегического командно-штабного учения. 25 сентября объявили днем траура в Казахстане.

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