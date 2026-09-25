Из каких районов были призваны погибшие солдаты из ЗКО

Четвертый военнослужащий из ЗКО числится без вести пропавшим.

24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море.

- По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти. Поиски оставшихся двух военнослужащих продолжаются, - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.

Министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, спасательная операция продолжается. Троих военнослужащих спасли, один из них в больнице. Из 12 погибших, трое военнослужащих из ЗКО.

Один из погибших на военных учениях - Женис Темиргалиев - родом из Бурлинского района, города Аксай. Он был военнослужащим срочной службы Вооруженных сил РК.

- Женис Тілеушеевич отправился выполнять свой гражданский долг перед страной и погиб на страже Родины. Его гибель - это тяжелый удар и невосполнимая утрата не только для его родителей и родных, но и для всего района, для всех земляков, - говорится на странице акимата Бурлинского района.

Еще один погибший Ақжайық Гилаж - житель села Караоба Казталовского района, матрос срочной службы Вооруженных сил РК.

- Преждевременная гибель Акжайыка, отдавшего жизнь при исполнении священного долга перед Родиной, принесла невосполнимую скорбь его родным, близким и всему народу. В этот тяжелый момент выражаем искренние соболезнования родителям, родным и близким покойного, - опубликовано на странице акимата Казталовского района.

Третий найденный погибший Өмірбек Өмірзақ уроженец Бокейординского района, житель населенного пункта Володар села Байконыс района Байтерек. Он был призван в ряды армии из района Байтерек 25 октября 2025 года, пишет издание auyl_tynysy.gazety.

- Преждевременная гибель Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы, героически отдавшего жизнь при выполнении учебно-боевых задач, принесла невосполнимую тяжелую скорбь его оставшейся семье, близким и всему народу, - сообщили на странице акимата района Байтерек.

Четвертый военнослужащий - уроженец ЗКО Гумаров Мансур Айтбайулы числится без вести пропавшим.

По факту гибели военнослужащих начато досудебное расследование. Учение Военно-морских сил проводились в рамках единого замысла стратегического командно-штабного учения. 25 сентября объявили днем траура в Казахстане.