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Происшествия

Член Халық Кеңесі Андрей Лаврентьев поддержит семьи погибших военнослужащих

Saida Nygmet
Член Халық Кеңесі Андрей Лаврентьев поддержит семьи погибших военнослужащих
Фото: gov.kz

Крупнейшие машиностроительные заводы Костаная и Сарани, в числе которых Allur, QazTehna и Agromash, окажут финансовую поддержку семьям военнослужащих, погибших в ходе армейских учений на Каспийском море, передает МойГород.

Трагедия произошла 24 сентября, и в связи с гибелью защитников Отечества Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября Днем общенационального траура.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Андрей Лаврентьев заяви о решении предприятий выплатить по 25 млн тенге семье каждого погибшего солдата и офицера.

«Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил траур. В наших великих традициях — помогать и поддерживать друг друга, особенно в моменты тяжелых испытаний. Поэтому мы с нашими коллегами считаем своим долгом помочь каждой семье погибших военнослужащих», — отметили в обращении представителей промышленного сектора.

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