Член Халық Кеңесі Андрей Лаврентьев поддержит семьи погибших военнослужащих

Крупнейшие машиностроительные заводы Костаная и Сарани, в числе которых Allur, QazTehna и Agromash, окажут финансовую поддержку семьям военнослужащих, погибших в ходе армейских учений на Каспийском море, передает МойГород.

Трагедия произошла 24 сентября, и в связи с гибелью защитников Отечества Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября Днем общенационального траура.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Андрей Лаврентьев заяви о решении предприятий выплатить по 25 млн тенге семье каждого погибшего солдата и офицера.