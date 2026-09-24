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Происшествия Социум

Во время учений в Мангистау погибли 9 военных: ведутся поиски остальных

В Каспийское море унесло 19 военнослужащих.
Дана Рахметова
Во время учений в Мангистау погибли 9 военных: ведутся поиски остальных
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Трагедия произошла сегодня, 24 сентября, в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил ВС РК. В Министерстве обороны РК сообщили, что при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих унесло в море.

- На данный момент зафиксирована гибель 9 военнослужащих. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы, - говорится в сообщении Минобороны. 

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Для установления обстоятельств произошедшего и координации поисково-спасательных работ на место происшествия направилась комиссия Минобороны во главе с Дауреном Косановым.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отметили в министерстве. 

- Дополнительная информация о ходе поисковой операции и состоянии военнослужащих будет предоставляться по мере поступления и подтверждения данных. Просим ориентироваться исключительно на официальную информацию Министерства обороны и других государственных органов, - уточнили в ведомстве. 

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