Во время учений в Мангистау погибли 9 военных: ведутся поиски остальных

Трагедия произошла сегодня, 24 сентября, в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил ВС РК. В Министерстве обороны РК сообщили, что при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих унесло в море.

- На данный момент зафиксирована гибель 9 военнослужащих. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы, - говорится в сообщении Минобороны.

Для установления обстоятельств произошедшего и координации поисково-спасательных работ на место происшествия направилась комиссия Минобороны во главе с Дауреном Косановым.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отметили в министерстве.