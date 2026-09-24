«Качество не выдерживает критики»: Токаев раскритиковал состояние дорог и новостроек в Казахстане

Глава государства отметил масштабность идущей по всей республике стройки, но подчеркнул, что скорость не должна идти вразрез с безопасностью.

Состояние дорожного покрытия и новых жилых объектов во многих регионах страны вызывает справедливые нарекания со стороны граждан, сообщает пресс-служба Акорды со ссылкой на выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

Открывая блок вопросов регионального развития, глава государства отметил масштабность идущей по всей республике стройки, но подчеркнул, что скорость не должна идти вразрез с безопасностью.

- Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку. Все вы это видите и знаете. Самое главное - обеспечить высокое качество и своевременное завершение всех строительных работ. Вместе с тем качество некоторых новостроек не выдерживает критики и даже становится предметом общественной критики. Подобная халатность при выполнении работ может привести и к трагическим последствиям, - предупредил президент.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил транспортной инфраструктуре, указав на серьезные проблемы с долговечностью дорожного полотна.

- Ситуация в дорожной отрасли также оставляет желать лучшего. К примеру, прошло не так много времени с момента открытия автомагистрали Талдыкорган - Усть-Каменогорск, однако дорожное покрытие уже начало разрушаться, - заявил глава государства.

Для решения системных проблем президент поручил коренным образом реформировать дорожную отрасль, пересмотреть стандарты оценки качества, усилить позиции Национального центра качества дорожных активов и задействовать инструменты строгого общественного контроля на всех этапах реализации проектов.