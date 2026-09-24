В Казахстане грядут новые выборы: Токаев инициировал досрочный роспуск маслихатов по всей стране

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил досрочно распустить маслихаты всех уровней, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства озвучил эту инициативу во время своего выступления на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

Президент подчеркнул, что в республике продолжается масштабная трансформация всей системы государственного управления.

- Нам необходимо продолжить эту работу. Заключительным этапом преобразований станут выборы в маслихаты всех уровней. Действующие депутаты местных представительных органов сохраняют свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами, - сказал президент.

Необходимость перемен обусловлена партийными изменениями: подавляющее большинство действующих депутатов избиралось от партии "Amanat", которая ранее присоединилась к объединению "Әділет". Из-за завершения этих юридических процедур возникает вопрос о легитимности значительной части депутатского корпуса.

- Однако важно, чтобы маслихаты могли в полной мере выполнять свои функции представления интересов граждан на местах, утверждения бюджетов и контроля за развитием регионов. Одним словом, они должны активно заниматься обеспечением благополучия на местах. Необходимо, чтобы представительные органы осуществляли свою деятельность согласно закону, - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства намерен в ближайшее время провести консультации с премьер-министром и председателем Курултая, после чего будет подписан указ о досрочном прекращении полномочий местных представительных органов. Дату новых выборов предстоит назначить Центральной избирательной комиссии. По мнению президента, этот шаг позволит сформировать профессиональный корпус депутатов и придаст импульс развитию регионов.