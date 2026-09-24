Британский характер, азиатские технологии, казахстанское производство: в Алматы представили модели MG

На торжественном приеме в Алматы по случаю 77-летия со дня образования Китайской Народной Республики презентовали автомобили MG, выпускаемые на казахстанском заводе Allur. Гостям показали городской седан MG 5 и семиместный кроссовер MG RX9, передает МойГород.

Мероприятие прошло 22 сентября в отеле InterContinental Almaty при участии Китайского консульства. Оно объединило представителей дипломатического корпуса, международных и китайских компаний, а также отечественного бизнеса. Одной из центральных тем встречи стало развитие экономических и культурных связей между Казахстаном и Китаем.

Представленные модели ориентированы на разные потребности водителей. MG 5 позиционируется как городской седан с просторным салоном и вместительным багажником. Автомобиль оснащен LED-оптикой, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида и парктрониками. Для эксплуатации в местных климатических условиях предусмотрен зимний пакет с обогревом сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Вторая модель – флагманский семиместный кроссовер MG RX9. Он получил двухлитровый турбированный двигатель мощностью 214 лошадиных сил, девятиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода. Трехрядный салон рассчитан на семь человек, что позволяет использовать автомобиль как для повседневных поездок, так и для семейных путешествий.

Обе модели для отечественного рынка выпускаются на заводе Allur в Костанае. Запуск локального производства стал одним из этапов расширения присутствия MG в стране. На автомобили действует гарантия сроком пять лет или до 150 тысяч километров пробега. Условия распространяются на основные узлы, агрегаты и элементы подвески в рамках гарантийной программы.

В настоящее время бренд продолжает расширять дилерскую сеть в Казахстане и развивать модельный ряд, сочетая британское наследие марки, современные технологии и решения, адаптированные к условиям местного рынка.

Подробнее об автомобилях MG, актуальных предложениях и дилерских центрах можно узнать на официальном сайте mg.com.kz и по короткому номеру контакт-центра 3388.