Токаев открыл первую сессию Қазақстан Халық Кеңесі

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в первой в истории государства сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает пресс-служба Акорды. Открывая заседание Высшего консультативного органа, глава государства поздравил соотечественников с этим знаковым событием.

- Сегодня очень важный для нашей страны день, который с полным правом можно назвать историческим. Не сомневаюсь, что Қазақстан Халық Кеңесі, обладающий конституционным статусом уникальный институт, займет особое место в политической системе нашего государства, - подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане полным ходом идут масштабные преобразования во всех сферах жизни общества. По его словам, реформы не останавливаются и будут продолжены дальше.