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Социум

Токаев открыл первую сессию Қазақстан Халық Кеңесі

Глава государства поздравил соотечественников с этим знаковым событием.
Варвара Тыщенко
Токаев открыл первую сессию Қазақстан Халық Кеңесі
Фото: пресс-служба Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в первой в истории государства сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает пресс-служба Акорды. Открывая заседание Высшего консультативного органа, глава государства поздравил соотечественников с этим знаковым событием.

- Сегодня очень важный для нашей страны день, который с полным правом можно назвать историческим. Не сомневаюсь, что Қазақстан Халық Кеңесі, обладающий конституционным статусом уникальный институт, займет особое место в политической системе нашего государства, - подчеркнул президент.

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Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане полным ходом идут масштабные преобразования во всех сферах жизни общества. По его словам, реформы не останавливаются и будут продолжены дальше.

- Мы приступили к модернизации системы власти в соответствии с требованиями времени. Убедительным доказательством этого служит учреждение Халық Кеңесі, - резюмировал глава государства.

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