«Привязывал шнуром от пылесоса»: казахстанец получил 4 года тюрьмы за истязание беременной жены

Житель Северо-Казахстанской области отправится за решетку на четыре года за жестокие издевательства над своей беременной супругой. Об этом сообщили в пресс-службе кассационного суда.

По материалам дела, с августа по октябрь 2024 года домашний тиран систематически избивал и запугивал женщину, зная о ее положении.

- Он неоднократно применял к потерпевшей физическое и психологическое насилие: наносил удары по голове, лицу, плечам и животу, душил, привязывал за шею шнуром от пылесоса, а также удерживал в помещении, запугивал и препятствовал обращению за медицинской помощью, - говорится в материалах суда.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в истязании заведомо беременной женщины (п. 3 ч. 2 ст. 110 УК РК) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Осужденный попытался оспорить это решение, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили вердикт в силе. Судебная коллегия пришла к выводу, что вина агрессора полностью доказана. Слова потерпевшей подтверждаются показаниями свидетелей, записями с камер, а также медицинскими справками и результатами экспертиз, зафиксировавшими побои и факт беременности.

В суде подчеркнули, что назначенное наказание является справедливым и соразмерным жестокости преступления, поэтому правовых оснований для смягчения приговора нет.