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Социум

24 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы

Синоптиктер бейсенбіге арналған ауа райы болжамын жариялады.
Ажар Хамитова
24 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы
Фото "МГ" порталының мұрағатынан

Синоптиктер 24 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын жариялады. «Қазгидромет» мекемесі таратқан ақпаратқа сүйенсек, бейсенбіде Оралда түнде ауа температурасы +15+17 градус болмақ. Түнде жаңбыр жауып, кей жерлер найғазай ойнауы мүмкін. Ал, күндіз  +27+29 градусқа дейін жылынып, ала бұлтты болмақ. Таңертең тұман түседі. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болады.

Ал Атырауда бейсенбі күні жауын-шашын жаумай, ашық болады деп күтілуде. Синоптиктер түнде ауа райы болжамы +15+17 градус, күндіз 29+31 градус нөлден жоғары болады деп хабарлады.

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Ал, Ақтөбе қаласында күндіз ауа температурасы +23+25 градус болып, түнде 11-13 градус жылы болмақ. Күндіз ала бұлтты, жауын-шашын күтілмейді. Желдің жылдамдығы секундына 7-12 метр болып, күндіз желдің жылдамдығы секундына 15 метрге дейін болады.

Ал, Ақтау шаһарында ауа температурасы +31 градусқа дейін жылып, жауын-шашын күтілмейді. Түнде температура +21+23 градус болмақ.

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