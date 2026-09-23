Страшная катастрофа: самолет с 229 людьми на борту разбился

Все 229 человек, находившиеся на борту, погибли.

2 сентября 1998 года самолет McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании Swissair выполнял рейс из Нью-Йорка в Женеву. Через несколько минут после того, как экипаж сообщил о проблемах на борту, самолет потерпел катастрофу у побережья канадской провинции Новая Шотландия. Все 229 человек, находившиеся на борту, погибли. Расследование установило, что причиной стала быстро распространявшаяся в полете пожарная ситуация в передней части самолета, передает МойГород

Рейс из Нью-Йорка в Женеву

Самолет с регистрационным номером HB-IWF вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке 2 сентября 1998 года в 20:18 по местному времени. На борту находились 215 пассажиров и 14 членов экипажа.

Примерно через 53 минуты после взлета, когда самолет находился на высоте около 10 тысяч метров, пилоты почувствовали необычный запах в кабине. Вскоре они заметили небольшое количество дыма.

Экипаж предположил, что проблема может быть связана с системой кондиционирования воздуха. После переговоров с диспетчерами пилоты решили изменить маршрут и направиться к международному аэропорту Галифакса, который был ближайшим подходящим аэропортом для экстренной посадки.

Однако в этот момент экипаж еще не знал о масштабах происходившего внутри самолета.

Пожар распространялся над кабиной пилотов

Расследование показало, что огонь распространялся в пространстве над потолочными панелями в передней части самолета. Возгорание началось примерно в районе задней стенки кабины пилотов и быстро охватило расположенные рядом материалы.

Изначально пилоты не могли точно определить источник дыма. Между тем пожар продолжал развиваться, повреждая электрические системы и другие элементы самолета.

Примерно через 13 минут после того, как экипаж впервые обнаружил необычный запах, бортовой самописец начал фиксировать последовательность отказов различных систем. Ситуация резко ухудшилась.

Экипаж сообщил диспетчеру о необходимости немедленной посадки и объявил чрезвычайную ситуацию. Примерно через минуту после этого была потеряна радиосвязь и контакт самолета со вторичным радиолокатором. Бортовые самописцы также прекратили работу.

Самолет не долетел до Галифакса

После потери связи самолет продолжал снижаться. Примерно через пять с половиной минут он упал в океан в районе Пегги-Коув, примерно в пяти морских милях к юго-западу от поселка.

Катастрофа произошла в 22:31 по местному времени. Самолет полностью разрушился, выживших не было.

Спасательная операция началась практически сразу. Впоследствии специалисты провели масштабные поисковые работы на месте падения.

Как установили причину катастрофы

Расследованием занимался Совет по безопасности на транспорте Канады. Специалистам удалось восстановить около 98% самолета по весу, что позволило детально исследовать обломки.

Следствие установило, что в передней верхней части самолета действительно произошел пожар. По заключению расследования, наиболее вероятной причиной возгорания стало электрическое дуговое явление, которое произошло над потолком рядом с задней стенкой кабины пилотов.

Огонь воспламенил покрытие тепло- и звукоизоляционных материалов. Затем пожар быстро распространился на другие горючие материалы, включая элементы изоляции, крепежные материалы, пену и клеи.

При этом расследование не обнаружило доказательств взрыва, поджога или другой преступной деятельности.

Почему экипаж не смог справиться с пожаром

Одной из главных проблем стало расположение очага возгорания. Пожар распространялся в пространстве над потолком, куда экипаж не имел полноценного доступа.

Кроме того, ситуация развивалась очень быстро. В какой-то момент огонь начал повреждать системы самолета, в том числе те, которые были необходимы для управления воздушным судном.

Расследование пришло к выводу, что экипаж в итоге потерял контроль над самолетом из-за последствий пожара в районе потолка перед кабиной и за ней.

Какие изменения последовали после катастрофы

Катастрофа привела к пересмотру ряда требований к безопасности воздушных судов.

В частности, рекомендации касались материалов тепло- и звукоизоляции. Регуляторам предложили ужесточить требования к их воспламеняемости, чтобы материалы не могли поддерживать и распространять огонь внутри самолета.

Отдельное внимание уделили системам пожаротушения в полете, поскольку экипаж должен иметь возможность как можно быстрее обнаружить и локализовать возгорание даже в труднодоступных частях самолета.

После расследования также были приняты меры в отношении бортовых самописцев. В частности, появились требования увеличить продолжительность записи речевого самописца до двух часов, а также изменить требования к электропитанию бортовых регистраторов.

Катастрофа рейса Swissair 111 стала одним из наиболее серьезных происшествий с MD-11. Расследование длилось несколько лет и завершилось подробным анализом причин пожара, его распространения и отказа систем самолета. Полученные выводы использовались для изменения требований к материалам, пожарной безопасности и оборудованию воздушных судов.