Новая схема обмана: десятки казахстанцев стали жертвами лжесотрудников Нацбанка

За последние полтора месяца правоохранительные органы зафиксировали 39 эпизодов, когда злоумышленники звонили гражданам под видом сотрудников Национального банка. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Один из таких фактов произошел в Улытауской области. Местному жителю позвонили неизвестные и заявили об утечке его персональных данных, а также об угрозе хищения средств. Представившись сотрудниками Нацбанка, они убедили мужчину снять деньги с депозитов и перевести их на сторонние реквизиты якобы для обеспечения безопасности.

В результате обмана потерпевший лишился 9 миллионов тенге. По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов региона возбудили уголовное дело, расследование которого началось 17 сентября и в настоящее время продолжается.

В надзорном органе подчеркивают, что преступники активно используют психологическое давление. В связи с этим казахстанцам в очередной раз напомнили важную информацию: