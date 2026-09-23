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Социум

Новая схема обмана: десятки казахстанцев стали жертвами лжесотрудников Нацбанка

В Казахстане участились случаи финансового мошенничества.
Варвара Тыщенко
Новая схема обмана: десятки казахстанцев стали жертвами лжесотрудников Нацбанка
Изображение сгенерировано ИИ

За последние полтора месяца правоохранительные органы зафиксировали 39 эпизодов, когда злоумышленники звонили гражданам под видом сотрудников Национального банка. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Один из таких фактов произошел в Улытауской области. Местному жителю позвонили неизвестные и заявили об утечке его персональных данных, а также об угрозе хищения средств. Представившись сотрудниками Нацбанка, они убедили мужчину снять деньги с депозитов и перевести их на сторонние реквизиты якобы для обеспечения безопасности.

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В результате обмана потерпевший лишился 9 миллионов тенге. По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов региона возбудили уголовное дело, расследование которого началось 17 сентября и в настоящее время продолжается.

В надзорном органе подчеркивают, что преступники активно используют психологическое давление. В связи с этим казахстанцам в очередной раз напомнили важную информацию:

- Сотрудники Нацбанка и других государственных органов не требуют по телефону оформлять кредиты, продавать имущество или переводить деньги другим людям под предлогом защиты от мошенников, - напомнили в Генпрокуратуре.

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