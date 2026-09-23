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Происшествия Социум

В Уральске спасатели деблокировали женщину из искореженного авто

Женщину зажало в машине после ДТП.
Кристина Кобина
В Уральске спасатели деблокировали женщину из искореженного авто
Фото: МЧС РК

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Зачаганск. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего потребовалась срочная помощь экстренных служб. Удар был такой силы, что один из автомобилей получил серьезные деформации кузова.

По данным МЧС РК, внутри салона оказалась заблокирована женщина, которая не могла самостоятельно выбраться наружу. Прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС деблокировали пострадавшую и передали бригаде скорой медицинской помощи.

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Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК

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