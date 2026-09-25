В Казахстане наступил день общенационального траура

Страна скорбит по погибшим на Каспии военнослужащим.

День траура начался сегодня в Казахстане в связи с трагической гибелью военнослужащих в Мангистауской области. Соответствующее распоряжение подписал Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

ЧП произошло во время учений на побережье Каспийского моря, когда из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра в открытое море унесло 19 военнослужащих. Поисково-спасательная операция велась силами Минобороны, МЧС и авиации. К сожалению, девять человек погибли, троих удалось спасти. Среди погибших есть уроженцы Западно-Казахстанской области. Поиски остальных военнослужащих продолжаются.

Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, создана специальная правительственная комиссия для расследования всех обстоятельств трагедии.

Сегодня по всей республике приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и вещание развлекательных программ на телевидении.