Дожди и усиление ветра ожидаются на западе Казахстана 25 сентября

Жителей ждут переменная облачность, осадки в виде дождей с грозами, а также шквалистые усиления ветра.

По данным РГП "Казгидромет", 25 сентября в Западно-Казахстанской области днем пройдут дожди с грозами, прогнозируется усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 15-20 м/с; ночью термометры покажут +9...+11 °C, а днем температура составит +25...+27 °C.

В Мангистауской области прогнозируется переменная облачность без осадков. В Актау ночью температура составит +19...+21 °C, днем воздух прогреется до +28...+30 °C.

В Атырауской области ожидаются небольшой дождь и гроза, а также восточный и юго-восточный ветер с порывами до 15-18 м/с; температура ночью будет держаться в пределах +14...+16 °C, днем - +26...+28 °C.

В Актюбинской области днем ожидаются небольшой дождь и гроза при северо-восточном и восточном ветре с порывами до 15-18 м/с; температура воздуха ночью опустится до +8...+10 °C, днем ожидается +21...+23 °C.