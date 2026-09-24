25 сентября объявили днем траура в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября Днем общенационального траура по погибшим в Мангистауской области военнослужащим. Глава государства подписал соответствующее распоряжение, сообщила пресс-служба Акорды.

- Распоряжением главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан объявлен общенациональный траур, – говорится в сообщении.

Напомним, 24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 19 военнослужащих унесло в Каспийское море. Министерство обороны подтвердило гибель девяти человек, спасательная операция продолжается. Троих военнослужащих спасли, один из них в больнице. По факту гибели военнослужащих начато досудебное расследование. Президент Токаев выразил соболезнования. Учение Военно-морских сил проводились в рамках единого замысла стратегического командно-штабного учения.

Трагическая гибель девяти военнослужащих во время учений на Каспии в Актау 24 сентября скорбным образом перекликается с аналогичным ЧП, произошедшим 11 лет назад. Тогда, 18 сентября 2015 года, в ходе стратегических учений "Центр-2015" акватория Каспийского моря также стала местом смертельного инцидента. В тот день во время маневров затонули четыре бронетранспортера, что привело к гибели четырех военнослужащих срочной службы. Новое происшествие вновь привлекло внимание к рискам, связанным с проведением масштабных морских учений в этом регионе.