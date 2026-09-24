Формула затрат против мирового ТС: как считать тариф на переработку меди

Известный экономический аналитик Юрий Масанов на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу дискуссии вокруг методики определения тарифа на первичную переработку и плавку медного концентрата (Treatment Charges — TC) в Казахстане, передает МойГород.

По словам эксперта, слепое переносение мировых индикаторов на внутренний рынок может существенно ограничить развитие отечественной металлургии.

Аналитик отметил, что фактическое обнуление мирового ориентира TC отражает текущий профицит плавильных мощностей в мире, главным образом в Китае, а не реальное снижение затрат на переработку.

«Обнулилась рыночная плата за переработку, но сама стоимость переработки не исчезла», — подчеркнул Масанов.

Он указал на сохраняющиеся расходы предприятий на электроэнергию, персонал и экологическую инфраструктуру. Кроме того, эксперт считает экономически некорректным автоматический вычет доходов от попутной продукции, такой как золото, серебро и серная кислота, из стоимости основного передела.

На казахстанских заводах коэффициент извлечения меди составляет около 95–96% против 98–99% на передовых мировых производствах. Автоматическое снижение тарифа при росте выработки попутных продуктов дестимулирует инвестиции в модернизацию и глубокую переработку.

«Чем эффективнее предприятие извлекает компоненты сырья и чем глубже его перерабатывает, тем сильнее ему будут снижать плату за основной передел», — отметил аналитик.

В заключение Юрий Масанов резюмировал, что тарифная методика должна тщательно балансировать интересы добычи и переработки, создавая реальные стимулы для обновления мощностей.