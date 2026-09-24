Ветерану-чернобыльцу из ЗКО отказали в пособии

Департамент соцзащиты отказал уральцу в специальном госпособии, несмотря на то, что факт его участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС уже был ранее доказан в суде. Административному суду пришлось вмешаться и заставить чиновников назначить выплаты немедленно.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) ЗКО рассмотрел иск местного жителя к областному Департаменту Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.

Мужчина требовал признать отказ чиновников незаконным и обвязать их назначить ему специальное государственное пособие.

В 1986 году истец проходил срочную службу в воинской части № 03354 в должности оператора технологической роты. Часть дислоцировалась в посёлке Любеч Черниговской области - всего в 55–60 километрах от Чернобыльской АЭС.

После службы у мужчины начались проблемы со здоровьем. Он предоставил медицинские документы и выписки, подтверждающие, что перенес гамма-облучение и получил ряд заболеваний из-за участия в ликвидации последствий катастрофы.

Более того, ранее факт его службы в зоне Чернобыльской аварии уже был официально подтвержден решением суда №2 города Уральска и постановлением областного суда. Однако в Департаменте соцзащиты эти аргументы почему-то игнорировали и в пособии отказывали, вынуждая ликвидатора снова ходить по инстанциям.

СМАС ЗКО встал на сторону чернобыльца и удовлетворил его иск в полном объеме - отказ Департамента соцзащиты признан незаконным. Ведомство обязали принять акт о назначении специального госпособия. Чтобы защита прав гражданина была реальной, а чиновники не затягивали процесс (что могло бы привести к новым спорам и ущемлению прав ослабленного здоровьем человека), суд принял решение обратить его к немедленному исполнению.

Решение пока не вступило в законную силу, но исполнить его ведомство обязано уже сейчас.