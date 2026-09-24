Самолет с известным актером разбился: никто не выжил

15 августа 1935 года произошла авиакатастрофа, в которой погибли две известные фигуры того времени — американский юморист, актер и публицист Уилл Роджерс и знаменитый летчик Уайли Пост. Самолет потерпел крушение на Аляске во время одного из этапов их путешествия, передает МойГород

Кто такой Уилл Роджерс

Уилл Роджерс был одной из самых известных американских публичных фигур первой половины XX века. Он прославился как юморист, актер, автор газетных колонок и политический сатирик.

Роджерс родился в 1879 году в штате Оклахома. В молодости он выступал в шоу с участием лошадей и постепенно приобрел известность благодаря своему мастерству наездника и бросанию лассо.

Позже Роджерс начал выступать на сцене, в кино и на радио. Особую популярность ему принесли остроумные комментарии о политике и общественной жизни США. Он регулярно высмеивал политиков, чиновников и события своего времени.

К середине 1930-х годов Роджерс был национальной знаменитостью. Его колонки публиковались в газетах по всей стране, а его выступления собирали большую аудиторию.

Вместе со знаменитым летчиком

Уайли Пост также был известен далеко за пределами авиации. Он стал первым человеком, совершившим одиночный кругосветный перелет, а в 1933 году установил новый рекорд, повторив кругосветный маршрут уже в одиночку.

Роджерс и Пост познакомились во время работы над одной из экспедиций. Летом 1935 года они решили отправиться в путешествие по Аляске и Советскому Союзу.

Роджерс хотел собрать материал для своих газетных колонок, а Пост планировал исследовать возможности воздушных маршрутов через северную часть Тихого океана.

Последний полет

15 августа Роджерс и Пост вылетели из Фэрбанкса на небольшом самолете, который Пост использовал для путешествия.

Во время полета они приземлились недалеко от реки на территории Аляски, чтобы уточнить маршрут. После этого самолет снова поднялся в воздух.

Через несколько минут воздушное судно потеряло управление и упало в районе лагуны Пойнт-Барроу.

Оба человека, находившиеся на борту, погибли.

Причины катастрофы связывали с особенностями самолета и условиями полета. Точная причина аварии окончательно не была установлена.

Гибель Роджерса потрясла США

Новость о смерти Уилла Роджерса стала большим потрясением для американцев. Он был чрезвычайно популярной фигурой и воспринимался не только как актер или юморист, но и как один из наиболее узнаваемых общественных комментаторов страны.

Газеты посвятили его гибели первые полосы, а известные политики и представители общественной жизни выразили соболезнования его семье.

Роджерсу было 55 лет.

Он оставил после себя огромное количество газетных публикаций, книг, выступлений и фильмов. Его имя впоследствии стало появляться в названиях улиц, школ, аэропортов и других объектов по всей территории США.

Память о двух погибших

Гибель Уилла Роджерса и Уайли Поста стала одной из наиболее известных авиакатастроф в истории американской авиации 1930-х годов.

Они отправились в путешествие, которое должно было стать очередным приключением и одновременно рабочей поездкой. Однако полет оказался последним для обоих.

Роджерс вошел в историю как один из самых популярных американских юмористов своего времени, а Пост — как один из наиболее известных пилотов эпохи первых дальних перелетов.