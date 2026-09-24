Как выйти из «кредитной кабалы» без банкротства: история многодетного отца из ЗКО

Житель Акжайыкского района набрал кредитов на обучение детей и ремонт дома, а чтобы перекрыть долги, начал брать новые займы. Когда платежи стали неподъёмными, мужчина обратился в суд - и получил законную рассрочку на 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, районный суд рассмотрел заявление местного жителя о применении процедуры восстановления платежеспособности.

История сельчанина знакома многим: мужчина оформлял кредиты в трёх разных банках, чтобы оплатить учёбу детей в вузах и отремонтировать жильё. Со временем финансовая нагрузка выросла. Чтобы гасить ежемесячные платежи по одним займам, отец семейства начал брать новые - в других банках. В итоге образовался замкнутый круг, а сумма долга стала стремительно расти.

Заявитель воспитывает четверых детей, а его стабильный ежемесячный доход составляет около 260 тысяч тенге. Понимая, что самостоятельно с задолженностью не справиться, он решил действовать через суд.

Назначенный финансовый управляющий детально изучил доходы и расходы должника и пришёл к выводу: мужчина вполне способен выплатить всё до копейки, если дать ему рассрочку. Был разработан специальный план восстановления платежеспособности, рассчитанный на 5 лет. Представители банков-кредиторов спорить не стали и оставили решение на усмотрение суда.

В суде пояснили важные нюансы процедуры:

Это не списание долгов: цель процедуры - создать человеку адекватные условия для постепенного расчета с банками с учётом его реального бюджета.

Без статуса "банкрот": гражданина не признают банкротом, а значит, на него не налагаются жесткие законодательные ограничения (например, запрет на оформление новых займов или выезд за границу).

Гибкие условия: план может предусматривать отсрочку, рассрочку или изменение сроков выплат.

Таким образом, имея постоянную работу и доход, житель ЗКО получит возможность спокойно рассчитаться с долгами за пять лет без ярлыка банкрота.

Решение суда пока не вступило в законную силу.