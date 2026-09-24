Самолет с известной футбольной командой разбился после важного матча

6 февраля 1958 года произошла одна из самых трагических авиакатастроф в истории футбола. Самолет с игроками и сотрудниками «Манчестер Юнайтед» разбился после дозаправки во время возвращения команды с матча Кубка европейских чемпионов. Погибли 23 человека, среди них восемь футболистов английского клуба, передает МойГород

Команда, которую называли «малышами Басби»

В середине 1950-х годов «Манчестер Юнайтед» переживал стремительный подъем под руководством главного тренера Мэтта Басби. Он делал ставку на молодых футболистов, многие из которых прошли через систему подготовки клуба.

«Малыши Басби» в 1955 году

Эту команду стали называть Busby Babes — «малыши Басби». Молодой состав дважды подряд выиграл чемпионат Англии — в сезонах 1955/56 и 1956/57. Команда считалась одной из самых перспективных в европейском футболе.

Среди ее лидеров были защитник и капитан Роджер Бирн, нападающий Томми Тейлор и полузащитник Дункан Эдвардс, которому на момент трагедии был всего 21 год.

Особенно большие надежды связывали именно с Эдвардсом. Он дебютировал за основной состав «Манчестер Юнайтед» в 16 лет и считался одним из самых талантливых английских футболистов своего поколения.

Последний матч перед трагедией

«Малыши Басби» перед ответным матчем с «Црвеной Звездой» (последний матч до катастрофы)

5 февраля 1958 года «Манчестер Юнайтед» играл в Белграде против «Црвены звезды» в ответном матче четвертьфинала Кубка европейских чемпионов.

Английская команда сыграла вничью 3:3 и по сумме двух встреч прошла дальше. После матча футболисты отправились домой.

Самолет с командой сделал остановку в Мюнхене для дозаправки. Погодные условия были сложными: шел снег, а взлетная полоса была покрыта слякотью.

Третья попытка взлета стала роковой

Самолет дважды пытался взлететь, но экипаж прерывал разгон. Во время третьей попытки воздушное судно не смогло набрать необходимую скорость, выкатилось за пределы взлетной полосы и разбилось.

На борту находились 44 человека. 23 из них погибли. 21 человек умер непосредственно в результате катастрофы, еще двое скончались позднее от полученных травм.

Среди погибших были восемь игроков «Манчестер Юнайтед»:

Разбившийся самолёт за три года до катастрофы

Роджер Бирн, 28 лет; Джефф Бент, 25 лет; Марк Джонс, 24 года; Эдди Колман, 21 год; Дэвид Пегг, 22 года; Томми Тейлор, 26 лет; Лиам Уилан, 22 года; Дункан Эдвардс, 21 год.

Также погибли три сотрудника клуба, восемь журналистов, члены экипажа, представитель туристической компании и один из болельщиков команды.

Дункан Эдвардс прожил еще 15 дней

Дункан Эдвардс оказался среди тех, кто пережил сам момент катастрофы. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Врачи пытались спасти футболиста, однако 21-летний Эдвардс умер через 15 дней после авиакатастрофы. Его смерть стала последней потерей среди игроков «Манчестер Юнайтед» после трагедии.

Эдвардс считался одним из главных талантов своего поколения. Еще подростком он стал самым молодым футболистом в истории Первого дивизиона Англии на тот момент, а к 21 году уже выступал за сборную страны.

Клуб оказался на грани краха

Катастрофа нанесла огромный удар по «Манчестер Юнайтед». Погибла значительная часть основного состава, который еще недавно считался одним из самых сильных в Англии.

Сам Мэтт Басби также находился на борту и получил тяжелые травмы. Некоторое время существовали опасения, что тренер не сможет вернуться к работе.

Однако после восстановления Басби вместе со своим помощником Джимми Мерфи начал фактически строить команду заново. Несмотря на пережитую трагедию, «Манчестер Юнайтед» продолжил выступать.

Уже в мае 1958 года обновленный состав дошел до финала Кубка Англии. Спустя несколько месяцев команда завершила чемпионат Англии на втором месте.

Через десять лет клуб выиграл главный европейский трофей

Восстановление «Манчестер Юнайтед» после трагедии заняло годы. Но команда смогла не только продолжить существование, но и снова подняться на вершину европейского футбола.

В 1968 году, ровно через десять лет после катастрофы, «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок европейских чемпионов. Это был первый подобный титул в истории английского клуба. В составе той команды играли Бобби Чарльтон и Билл Фоулкс — футболисты, пережившие катастрофу.

Победа стала символическим завершением долгого пути клуба после трагедии.

Мемориальная доска на стадионе «Олд Траффорд», посвящённая памяти погибших футболистов в 1958 году

Память о погибших сохраняется

Катастрофа 1958 года остается неотъемлемой частью истории «Манчестер Юнайтед». В клубе ежегодно вспоминают 23 погибших — футболистов, сотрудников, журналистов, членов экипажа и других людей, находившихся на борту самолета.

Восемь футболистов, погибших в тот день, навсегда вошли в историю клуба. Среди них был и Дункан Эдвардс, которому было всего 21 год.

Для «Манчестер Юнайтед» трагедия стала не только крупнейшей потерей, но и частью истории восстановления. Команда, практически уничтоженная катастрофой, спустя десять лет выиграла главный европейский клубный трофей.