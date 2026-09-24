Известная певица погибла в авиакатастрофе на пике карьеры

Американская певица и актриса Аалия, одна из заметных исполнительниц R&B начала 2000-х, погибла в авиакатастрофе в возрасте 22 лет. Самолет, на котором она возвращалась после съемок музыкального клипа на Багамах, разбился вскоре после взлета. Вместе с Аалией погибли еще восемь человек, передает МойГород

Музыкальная карьера с детства

Аалия Дана Хоутон родилась 16 января 1979 года в Бруклине, а выросла в Детройте. Интерес к музыке у нее появился еще в детстве. В 11 лет она участвовала в телевизионном шоу Star Search, а затем выступала в Лас-Вегасе вместе с известной певицей Глэдис Найт. Уже в 12 лет Аалия заключила свой первый музыкальный контракт.

В 1994 году, когда певице было 15 лет, вышел ее дебютный альбом Age Ain't Nothing but a Number. Позже она выпустила One in a Million, который укрепил ее популярность и сделал Аалию одной из заметных фигур американской R&B-сцены.

Особенно успешным стал период конца 1990-х. Песня Are You That Somebody?, записанная для саундтрека к фильму «Доктор Дулиттл», принесла певице номинацию на премию Grammy. Еще большую популярность ей принесла композиция Try Again, вошедшая в саундтрек фильма «Ромео должен умереть».

Постепенно Аалия начала развиваться не только как певица. В 2000 году она сыграла главную роль в фильме «Ромео должен умереть», где ее партнером стал Джет Ли. Вскоре последовали новые актерские проекты. Она исполнила главную роль в фильме «Королева проклятых», который вышел уже после ее смерти, а также получила роль в двух продолжениях «Матрицы».

Алия Хоутон

Последние съемки

Летом 2001 года Аалия работала над своим третьим студийным альбомом. Пластинка Aaliyah вышла в июле и заняла второе место в американском чарте Billboard 200. Одной из песен с альбома стала Rock the Boat.

Для съемок клипа на эту композицию певица отправилась на Багамы. После завершения работы Аалия и участники съемочной команды должны были вернуться во Флориду. Для перелета был зафрахтован небольшой двухмоторный самолет Cessna 402B.

25 августа 2001 года самолет поднялся в воздух с острова Абако. Однако вскоре после взлета он потерял высоту и разбился. На борту находились девять человек: пилот и восемь пассажиров, среди которых была Аалия. Все они погибли. Национальный совет по безопасности на транспорте США подтвердил, что среди погибших была певица.

Что стало причиной катастрофы

Расследование выявило серьезные нарушения, связанные с подготовкой самолета к полету. По данным материалов расследования, воздушное судно было перегружено примерно на 700 фунтов, то есть более чем на 300 килограммов. Кроме того, выяснилось, что пилот не имел необходимых полномочий для управления этим самолетом.

В ходе токсикологического исследования в организме пилота были обнаружены следы алкоголя и кокаина. Эти обстоятельства стали частью расследования обстоятельств катастрофы.

Таким образом, трагедия произошла не просто из-за технической неисправности. Расследование указало на целый ряд проблем, связанных с организацией полета и допуском пилота к управлению воздушным судном.

Последняя песня стала символом

Гибель Аалии произошла всего через несколько недель после выхода ее последнего прижизненного альбома. После ее смерти песня Rock the Boat получила особое значение для поклонников певицы. Музыкальное видео, над которым она работала перед гибелью, вышло уже посмертно.

Альбом Aaliyah после смерти исполнительницы поднялся на первое место американского Billboard 200. Песня Rock the Boat также получила посмертную номинацию на Grammy.

Аалия должна была продолжить карьеру в кино. Помимо уже снятой «Королевы проклятых», она получила роли в продолжениях «Матрицы». Однако завершить эти проекты ей не удалось. После ее смерти роль Зи в фильмах исполнила Нона Гэй.

Алия Хоутон

Девять погибших

В авиакатастрофе погибли все находившиеся на борту девять человек. Помимо Аалии, это были участники ее команды и съемочной группы. Официальные материалы Национального совета по безопасности на транспорте указывают, что самолет выполнял чартерный рейс в направлении Флориды.

Смерть Аалии стала одной из самых известных трагедий в истории современной R&B-музыки. Она ушла из жизни в 22 года, когда ее музыкальная и актерская карьера находилась на подъеме.

Несмотря на короткую карьеру, Аалия успела добиться успеха сразу в нескольких сферах. Ее песни продолжили звучать после смерти, а ее фильмы и музыкальные записи сделали имя певицы известным нескольким поколениям слушателей.