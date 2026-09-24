Спортсмен из Уральска завоевал историческое «золото» Азиатских игр в Японии

Эта медаль стала первым "золотом" Казахстана в академической гребле за всю историю выступлений на Азиадах.

Казахстанская сборная по академической гребле совершила прорыв на ХХ летних Азиатских играх в Аичи-Нагое. В составе победного экипажа - уроженец Уральска Иван Чернухин. Эта медаль стала первым "золотом" Казахстана в академической гребле за всю историю выступлений на Азиадах.

В финале А среди мужчин в дисциплине "двойка без рулевого" (M2-) казахстанский дуэт - Владислав Яковлев и Иван Чернухин - провёл блестящий заплыв.

Спортсмены преодолели дистанцию в 2000 метров за 6 минут и 25,13 секунды. На финише казахстанцы вырвали победу у главных фаворитов - экипажа из Китая, опередив их на 2,09 секунды и завоевав высшую награду соревнований.

Эта победа - результат продуманной стратегии и долгой совместной работы. Яковлев и Чернухин выступают в паре уже не первый сезон: в 2025 году они взяли "бронзу" на взрослом чемпионате Азии, а в этом сезоне выиграли "золото" Кубка Азии в южнокорейском Чхунджу.

Весь текущий сезон тренерский штаб целенаправленно готовил спортсменов именно к Азиатским играм, сделав их главным стартом года. Ради этой цели национальная сборная даже отказалась от участия во взрослом чемпионате мира - и ставка полностью себя оправдала.

Триумф на Азиаде стал особенным поводом для гордости Западно-Казахстанской области. Азиатский чемпион Иван Чернухин - родом из Уральска. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО. После финиша гребец признался, что получает сотни сообщений с поздравлениями от земляков и с нетерпением ждет возвращения в родной город уже с золотой медалью на груди.

Соревнования в Японии для наших гребцов на этом не закончены. Сегодня Владислав Яковлев и Иван Чернухин вновь выйдут на старт - в финале А среди мужских распашных четверок вместе со своими партнерами по сборной Ярославом Мельниковым и Тимуром Фомичевым.