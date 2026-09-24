Токаев предложил ужесточить наказание за мусор и вандализм

Выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, Президент Касым-Жомарт Токаев затронул тему экологии, культуры поведения и благоустройства, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства подчеркнул, что вопросы порядка и бережного отношения к природе имеют государственное значение.

Президент отметил, что в стране до сих пор фиксируются случаи бескультурья и осознанного загрязнения общественных пространств и природы.

- Полагаю, будет правильным ужесточить наказание за подобного рода антиобщественные, антигосударственные деяния, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомнив, что инициатива "Таза Қазақстан" давно вышла за рамки простой уборки и стала философией ответственного человека, глава государства призвал сделать чистоту визитной карточкой всей страны. По его словам, порядок на улицах напрямую влияет на инвестиционную привлекательность, туризм и общественное благополучие.