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Социум

Токаев поставил ключевые задачи перед членами Халық Кеңесі

Обращаясь к членам совета, глава государства подчеркнул, что они должны постоянно взаимодействовать с населением и поднимать наиболее острые темы.
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Токаев поставил ключевые задачи перед членами Халық Кеңесі
Фото пресс-службы Акорды

Деятельность недавно созданного Қазақстан Халық Кеңесі должна быть максимально открытой и живой, избегая бюрократии и формализма, сообщает пресс-служба Акорды со ссылкой на выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на первой сессии органа.

Обращаясь к членам совета, глава государства подчеркнул, что они должны постоянно взаимодействовать с населением и поднимать наиболее острые темы.

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- Вы всегда должны находиться в прямом контакте с народом. Не следует бояться трудностей, необходимо смело поднимать сложные и злободневные вопросы. Важно глубоко изучать проблемы, которые волнуют людей, и находиться в центре общественный дискуссий. Именно посредством такого открытого диалога реализуется концепция "Слышащего государства". Другого пути укрепления общественного доверия, а значит, и национальной идентичности, нет. Поэтому к каждому вопросу необходимо подходить основательно и продуманно, - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил правило "пока недостатки не исправишь, порядка не наведешь", добавив при этом, что любая критика обязана быть конструктивной, а вместе с обозначением проблем всегда нужно предлагать реальные пути их решения.

Кроме того, глава государства напомнил о необходимости соблюдать строгие этические нормы.

- Каждый член совета обязан неукоснительно соблюдать элементарные нормы этики. Представители Халық Кеңесі должны демонстрировать высокий уровень политической культуры и служить достойным примером, - резюмировал президент.

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