Токаев поставил ключевые задачи перед членами Халық Кеңесі

Обращаясь к членам совета, глава государства подчеркнул, что они должны постоянно взаимодействовать с населением и поднимать наиболее острые темы.

Деятельность недавно созданного Қазақстан Халық Кеңесі должна быть максимально открытой и живой, избегая бюрократии и формализма, сообщает пресс-служба Акорды со ссылкой на выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на первой сессии органа.

Обращаясь к членам совета, глава государства подчеркнул, что они должны постоянно взаимодействовать с населением и поднимать наиболее острые темы.

- Вы всегда должны находиться в прямом контакте с народом. Не следует бояться трудностей, необходимо смело поднимать сложные и злободневные вопросы. Важно глубоко изучать проблемы, которые волнуют людей, и находиться в центре общественный дискуссий. Именно посредством такого открытого диалога реализуется концепция "Слышащего государства". Другого пути укрепления общественного доверия, а значит, и национальной идентичности, нет. Поэтому к каждому вопросу необходимо подходить основательно и продуманно, - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил правило "пока недостатки не исправишь, порядка не наведешь", добавив при этом, что любая критика обязана быть конструктивной, а вместе с обозначением проблем всегда нужно предлагать реальные пути их решения.

Кроме того, глава государства напомнил о необходимости соблюдать строгие этические нормы.