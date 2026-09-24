Гибель военных на Каспии: возбуждено уголовное дело

В Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК произошла чрезвычайная ситуация. Из-за внезапного шторма 19 военных унесло в открытое море. К этой минуте подтверждена гибель девяти человек, спасательная операция продолжается.

Напомним, трагедия произошла 24 сентября примерно в 43 километрах от Актау. По предварительной информации Министерства обороны РК, во время манёвров ВМС ВС РК резко ухудшились погодные условия. Высокая волна и порывистый ветер смыли участников учений в море.

По предварительным данным ведомства, в воде оказались 19 военнослужащих. В ходе экстренной поисково-спасательной операции спасателям удалось поднять из воды трёх человек. Один из них госпитализирован в больницу.

К сожалению, девять военных погибли. Поиски оставшихся семи человек продолжаются.

- На данный момент зафиксирована гибель 9 военнослужащих. Трое спасены. Поисково-спасательные работы в акватории Каспийского моря продолжаются в непрерывном режиме с привлечением сил и средств ДЧС, Пограничной службы КНБ и ВМС, - прокомментировали в Министерстве обороны РК.

На месте работает комиссия Министерства обороны и представители Главной военной прокуратуры. По факту гибели военнослужащих начато досудебное расследование.

Семьям погибших и пострадавшим обещана вся необходимая психологическая и материальная помощь.