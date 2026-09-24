Послание из космоса? Ученые впервые зафиксировали сигнал с далекой планеты

Астрономы впервые смогли зафиксировать радиосигнал, исходящий непосредственно от экзопланеты, а не от звезды, вокруг которой она обращается. Исследование провели ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Университета Орегона. Результаты работы опубликованы на платформе arXiv, передает МойГород

Ранее ученым удавалось обнаруживать радиоизлучение в планетных системах, однако точно определить его источник было сложно. На этот раз исследователи провели серию наблюдений с помощью южноафриканского радиотелескопа MeerKAT и смогли связать зарегистрированные вспышки с конкретной планетой.

Сигнал пришел с расстояния 63 световых лет

Источником радиосигнала стала газовая планета-гигант Бета Пикторис b, расположенная примерно в 63,4 светового года от Земли. Это около 600 триллионов километров.

Астрономы зафиксировали повторяющиеся всплески радиоволн на частотах от 0,85 до 3,5 ГГц. Сигнал оказался быстрым и сильно поляризованным по кругу, что позволило ученым определить его происхождение.

Исследователи отмечают, что обнаруженное излучение не связано с попыткой внеземной цивилизации выйти на связь.

По мнению ученых, причиной сигнала стали мощные полярные сияния на планете. Они возникают в результате электронно-циклотронной лазерной нестабильности — физического процесса, при котором заряженные частицы взаимодействуют с атмосферой и магнитным полем небесного тела.

Подобный механизм лежит в основе полярных сияний на Земле и Юпитере. Однако на Бета Пикторис b этот процесс происходит в значительно более мощных масштабах.

Планета с мощным магнитным полем

Полученные данные позволили ученым впервые напрямую оценить напряженность магнитного поля экзопланеты.

Бета Пикторис b является молодой и массивной планетой. Ее масса примерно в десять раз превышает массу Юпитера. При этом она вращается вокруг своей оси с очень высокой скоростью: полный оборот занимает около девяти часов.

Быстрое вращение и процессы внутри планеты формируют мощное магнитное поле, которое, согласно исследованию, значительно сильнее земного.

Чтобы убедиться, что источником сигнала действительно является Бета Пикторис b, а не ее родительская звезда Бета Пикторис, исследователи использовали квазары — сверхяркие ядра далеких галактик — в качестве ориентиров для точного определения положения объекта на небе.

Характеристики зарегистрированных вспышек также не соответствовали известным механизмам радиоизлучения звезды.

Метод планируют применить к другим планетам

Ученые считают, что полученные результаты могут расширить возможности исследования экзопланет. Радионаблюдения позволяют получать сведения не только о самих планетах, но и об их магнитосферах и атмосферах.

В дальнейшем исследователи планируют проверить этот метод на семи других гигантских планетах, расположенных в пяти близлежащих звездных системах.

Кроме того, развитие радиотелескопов нового поколения может сделать подобные наблюдения более доступными. Ожидается, что чувствительность будущих инструментов будет в несколько раз выше, что позволит чаще изучать магнитные поля и атмосферы далеких планет.