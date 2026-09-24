«Это базовые вещи»: глава Минздрава потребовала срочно решить проблемы с записью к врачам в поликлиниках

Проведенный анализ выявил ограничения при самостоятельной записи как к участковым специалистам, так и к узким профильным врачам во многих медорганизациях.

Казахстанцы столкнулись с трудностями при самостоятельной записи к врачам, в связи с чем глава Минздрава Акмарал Альназарова поручила усилить контроль за доступностью медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнула, что пациенты должны получать необходимую помощь без лишних организационных барьеров.

- Если человек не может попасть в поликлинику и записаться к врачу, о какой доступности медицинской помощи мы можем говорить? Это базовые вещи, которые должны быть обеспечены на местах, - заявила Акмарал Альназарова.

Как отметила председатель Комитета медконтроля Лаурра Ахметнияз, проведенный анализ выявил ограничения при самостоятельной записи как к участковым специалистам, так и к узким профильным врачам во многих медорганизациях. При этом сами графики приема у медицинских учреждений сформированы, но реального доступа для пациентов нет.

- Проблема заключается не только в наличии графиков, но и в реальной возможности пациента самостоятельно записаться на прием. По выявленным недостаткам медицинским организациям будут направлены соответствующие рекомендации, - сообщила глава Комитета.

Глава Минздрава поручила региональным управлениям здравоохранения держать этот вопрос на жестком постоянном контроле, обеспечив открытость как в онлайн, так и в офлайн-форматах.

- Нужно быть доступными для населения и онлайн, и офлайн. Человек должен прийти в поликлинику и получить всю необходимую информацию. Возможность записаться к врачу - это ежедневная работа системы здравоохранения на местах, - добавила министр.

Уже с октября в регионах начнется масштабный системный анализ работы медорганизаций. Мониторинг доступности записи к врачам будет проводиться на регулярной основе - каждые две недели.