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9 лет колонии получил студент из Уральска за убийство подростка

Убийство произошло в марте.
Кристина Кобина
9 лет колонии получил студент из Уральска за убийство подростка
Фото автора

Подсудимый родом из города Шалкара Актюбинской области. На момент совершения преступления ему было 17 лет. Он учился на первом курсе Западно-Казахстанского агротехнического университета по специальности "ветеринария", однако ближайшие годы проведет в колонии.

Преступление было совершено в ночь на 20 марта в Шалкаре. Конфликт между молодежными группировками разных районов закончился убийством 17-летнего Алихана Жанибека.

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Как указано в обвинительном акте, за пять дней до этого в районном центре произошла драка между несовершеннолетними из районов "Маяк" и "Рабочий". В ней пострадали представители "Маяка". Узнав об этом, 18 марта первокурсник, состоявший в группе района "Маяк", выехал из Уральска в Шалкар. Взяв с собой знакомых и охотничий нож, он направился в район "Рабочий". На улице парни стали искать представителей местного района, при этом снимая происходящее на камеру телефона. Вскоре к месту стали собираться молодые люди из района "Рабочий". В ходе вспыхнувшей перепалки один из них получил удар охотничьим ножом в грудь и скончался на месте. Подозреваемого задержали в ту же ночь. Его обвинили в убийстве несовершеннолетнего, совершенном из хулиганских побуждений.

На суде подсудимый вину не признал, утверждая, что на него напали и он лишь защищался.

- Подсудимый пришел туда с ножом, с которым ходят на волка и кабана! Нож проник в грудь сына на 13 сантиметров. За это надо давать 20 лет! - плакал в суде отец погибшего.

Мать Алихана, Рауан Ниязмагамбетова, приходила на судебные заседания с портретом сына. Она говорила, что семья до сих пор не может оправиться от горя, просила суд приговорить обвиняемого к 20 годам колонии и полностью возместить моральный и материальный ущерб.

По словам родных Жанибека, в Шалкаре уже много лет не прекращаются вражда и драки между молодежью двух районов. Семь лет назад был убит десятиклассник из района "Маяк", а в этом году - Алихан из района "Рабочий". Родственники призвали власти и правоохранительные органы обратить внимание на эту проблему.

Осужденный будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также суд полностью удовлетворил гражданский иск о компенсации материального и морального вреда семье погибшего.

Кроме того, судья вынес частное определение в адрес Департамента полиции Актюбинской области, указав на необходимость усиления профилактической работы среди молодежи и несовершеннолетних.

Айман КАРИМ

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