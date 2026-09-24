9 лет колонии получил студент из Уральска за убийство подростка

Подсудимый родом из города Шалкара Актюбинской области. На момент совершения преступления ему было 17 лет. Он учился на первом курсе Западно-Казахстанского агротехнического университета по специальности "ветеринария", однако ближайшие годы проведет в колонии.

Преступление было совершено в ночь на 20 марта в Шалкаре. Конфликт между молодежными группировками разных районов закончился убийством 17-летнего Алихана Жанибека.

Как указано в обвинительном акте, за пять дней до этого в районном центре произошла драка между несовершеннолетними из районов "Маяк" и "Рабочий". В ней пострадали представители "Маяка". Узнав об этом, 18 марта первокурсник, состоявший в группе района "Маяк", выехал из Уральска в Шалкар. Взяв с собой знакомых и охотничий нож, он направился в район "Рабочий". На улице парни стали искать представителей местного района, при этом снимая происходящее на камеру телефона. Вскоре к месту стали собираться молодые люди из района "Рабочий". В ходе вспыхнувшей перепалки один из них получил удар охотничьим ножом в грудь и скончался на месте. Подозреваемого задержали в ту же ночь. Его обвинили в убийстве несовершеннолетнего, совершенном из хулиганских побуждений.

На суде подсудимый вину не признал, утверждая, что на него напали и он лишь защищался.

- Подсудимый пришел туда с ножом, с которым ходят на волка и кабана! Нож проник в грудь сына на 13 сантиметров. За это надо давать 20 лет! - плакал в суде отец погибшего.

Мать Алихана, Рауан Ниязмагамбетова, приходила на судебные заседания с портретом сына. Она говорила, что семья до сих пор не может оправиться от горя, просила суд приговорить обвиняемого к 20 годам колонии и полностью возместить моральный и материальный ущерб.

По словам родных Жанибека, в Шалкаре уже много лет не прекращаются вражда и драки между молодежью двух районов. Семь лет назад был убит десятиклассник из района "Маяк", а в этом году - Алихан из района "Рабочий". Родственники призвали власти и правоохранительные органы обратить внимание на эту проблему.

Осужденный будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также суд полностью удовлетворил гражданский иск о компенсации материального и морального вреда семье погибшего.

Кроме того, судья вынес частное определение в адрес Департамента полиции Актюбинской области, указав на необходимость усиления профилактической работы среди молодежи и несовершеннолетних.

Айман КАРИМ