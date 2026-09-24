Опыт Китая: как технологии помогают развивать сельское хозяйство

Сегодня Китай активно переводит сельское хозяйство на цифровые технологии, всецело используя искусственный интеллект, спутниковый мониторинг, дроны, датчики и высоко технологичную сельхозтехнику. Сейчас перед аграриями стоит не просто задача механизировать труд, а сделать производство более точным и высокоэффективным, в частности получать больше урожая при меньших затратах воды, удобрений, пестицидов и человеческого труда. Китайские власти рассматривают «умное» сельское хозяйство как одно из ключевых направлений модернизации аграрного сектора, передает МойГород.

Один из ярких примеров это рисовые поля в провинции Цзилинь. На фермах данные о состоянии почвы, погоде и росте растений поступают в единую цифровую систему. Спутники отслеживают состояние посевов, камеры и датчики передают информацию с полей, а фермер может контролировать ситуацию со смартфона. При необходимости для обследования участков используются дроны.

В провинции Цзянсу на умном сельхозугодье площадью более 250 гектаров дроны собирают данные с полей и формируют трехмерные карты. Затем алгоритмы искусственного интеллекта анализируют информацию и помогают определять, где и в каком количестве необходимы полив и удобрения. Таким образом, решения принимаются уже не для всего поля одинаково, а с учетом состояния конкретного участка.

Отдельное современное направление это беспилотная техника. Китай развивает тракторы и другие сельхозмашины, способные самостоятельно прокладывать маршрут, корректировать движение, выполнять точные операции и передавать данные о работе дистанционно. Дроны используются для мониторинга посевов, внесения удобрений и средств защиты растений. В новых планах развития сельхозмеханизации также предусмотрено расширение применения беспилотных летательных аппаратов в полевых работах. Умные технологии применяются не только в растениеводстве. Китай развивает автоматизированные животноводческие и рыбоводческие хозяйства, где цифровые системы помогают контролировать состояние животных, кормление, микроклимат и другие параметры производства.

При этом Пекин намерен расширять использование инструментов ИИ непосредственно в сельском хозяйстве. В 2026 году Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР заявило о необходимости создавать специализированные сельскохозяйственные ИИ-модели, объединять большие массивы данных и развивать датчики, специальные чипы и роботизированные системы. Таким образом, китайская модель «умного сельского хозяйства» объединяет данные со спутников и датчиков, искусственный интеллект, дроны, роботов и автономную технику. Технологии позволяют фермеру получать оперативную картину состояния поля и принимать более точные решения: от полива и внесения удобрений до борьбы с вредителями и сбора урожая. К 2030 году Китай планирует довести уровень информатизации сельскохозяйственного производства примерно до 35%. Между тем, в стране последовательно развивают инфраструктуру умного сельского хозяйства. Здесь уже создано тридцать четыре национальных центра и субцентра инноваций в сфере умного сельского хозяйства и 30 профильных лабораторий.

Еще одним лидером в сфере умного сельского хозяйства считается провинция Чжэцзян на востоке Китая. Из-за холмистого рельефа только около пятой части её суши является пахотной. Две пятых обрабатываемых земель находятся в северном Чжэцзяне, в дельте Янцзы и на южном берегу залива Ханчжоу. Сельское хозяйство региона диверсифицировано. Здесь активно внедряются искусственный интеллект, датчики, беспилотники и роботизированная техника. К концу 2024 года в провинции насчитывалось 428 цифровых сельскохозяйственных предприятий и 48 «ферм будущего», а цифровизации подверглись более четырех тысяч сельхозпроизводств.

В Чжэцзяне создается так называемый «мозг сельской местности» — это цифровая система, которая объединяет данные о сельском хозяйстве и помогает принимать решения. ИИ используется для мониторинга посевов, управления теплицами, контроля животноводства и рыбного хозяйства. По национальному плану развития умного сельского хозяйства, к концу 2028 года Чжэцзян планирует создать более 1000 цифровых сельхозпредприятий и 100 «ферм будущего».

Вместе с тем, Китай намерен к 2030 году увеличить совокупные мощности по производству зерна до 725 миллионов тонн. Главная задача — сохранить базовую самообеспеченность зерном и гарантировать безопасность поставок основных продуктов питания. В рамках 15-й пятилетки страна также планирует укрепить производство сои, масличных культур, хлопка и сахара, а также обеспечить стабильные поставки овощей, фруктов и чая. Особый акцент сделан на технологической модернизации сельского хозяйства. План предусматривает внедрение новых сортов, интеллектуальной сельхозтехники, более эффективное использование воды, удобрений и пестицидов.

Уже сегодня «умные» технологии обеспечивают более 64% прироста сельскохозяйственного производства Китая. В 2025 году страна собрала около 714,9 миллионов тонн зерна, второй год подряд превысив отметку в 700 миллионов тонн. Китай обеспечивает продовольствием почти 20% населения мира, располагая менее чем 9% мировых пахотных земель, что делает продовольственную безопасность одним из ключевых направлений государственной политики.

Достижения Китая в области борьбы с бедностью

История борьбы Китая с бедностью — это не только история последних нескольких лет. Её истоки уходят в период реформ и политики открытости, когда китайские регионы начали искать собственные пути экономического развития. Одним из таких регионов был Ниндэ в провинции Фуцзянь — территория, которая в 1980-е годы считалась одной из наиболее бедных в стране.

Именно здесь в 1985 — 1988 годах работал Председатель КНР Си Цзиньпин. В своем сборнике выступлений и статей «Выбраться из нищеты» (Up and out of poverty), написанном в период работы в Ниндэ лидер КНР рассматривал различные аспекты социальной жизни, однако все они были объединены одной темой — развитие экономики. В центре его подхода была идея, что бедность невозможно преодолеть только за счёт помощи: необходимо развивать местную экономику, создавать рабочие места, использовать природные и сельскохозяйственные ресурсы региона и постепенно выводить местные предприятия на более широкий рынок.

«Превосходство социализма наиболее полно проявляется в освобождении производительных сил, быстром наращивании национальной мощи, значительном улучшении жизни людей и расширении контактов Китая с внешним миром», — писал он.

Этот подход впоследствии стал частью более масштабной китайской кампании по сокращению бедности. По данным Всемирного банка, доля населения Китая, жившего ниже международной черты крайней бедности, резко снизилась за несколько десятилетий, при этом ключевую роль сыграли экономический рост, рост занятости и производительности, а также адресные программы поддержки бедных регионов.

«Сокращение масштабов бедности — это огромная задача, требующая усилий нескольких поколений. Мы должны сначала искоренить ту «бедность», которая существует в нашем сознании, прежде чем сможем искоренить бедность в управляемых нами регионах», — отмечал в своих работах Си Цзиньпин.

Успех Китая он объяснял ранним акцентом на важности развития экономики, решимостью действовать быстро, дальновидностью в создании прочной промышленной базы. Таким образом, Китай стал влиятельной страной с твердой позицией и заметным голосом на мировой арене.

Президент ОФ «Институт исследования региональной интеграции», кандидат исторических наук Таисия Мармонтова считает, что точечная работа государства с бедными районами легла в основу масштабных изменений в области искоренения бедности в стране.

«Прежде всего, это, безусловно, точечная борьба с бедностью, когда Китай перешел от универсальных субсидий к точечной работе с каждым домохозяйством. Создавались реестры бедных семей, для каждой формировался индивидуальный план выхода из бедности. Трудоустройство, обучение, переселение, поддержка бизнеса. Цифровые технологии и большие данные позволили контролировать выполнение этих планов и минимизировать рассеяние помощи», — отметила Таисия Мармонтова.

Еще несколько десятилетий назад борьба с бедностью была одной из главных задач социально-экономического развития Китая. Сегодня страна стремится сохранить достигнутые результаты и повышать уровень жизни миллионов людей в сельской местности. За 2013 — 2020 годы из бедности вышли почти 99 миллионов сельских жителей. За этот же период из списка бедных были исключены 832 уезда и около 128 тысяч деревень.

«В целом успех борьбы с бедностью не был случайным. Бедность Пекин вписывает в более широкую стратегию всеобщего процветания, то есть идею умеренного достатка для всех, а не только для узкой прослойки бенефициаров роста. В частности, Си Цзиньпин подчеркивал, что борьба с бедностью — это не единоразовая кампания, это долгосрочный приоритет, который направлен на выравнивание региональных диспропорций», — отмечает эксперт.

В 2020 году Китай объявил о ликвидации крайней бедности по национальному стандарту. За этим результатом стояла масштабная программа, которая охватила сотни миллионов человек. Теперь основное внимание уделяется тому, чтобы люди, вышедшие из бедности, не вернулись в прежнее положение, а сельские районы получили устойчивые источники экономического роста. Как отмечал в своих произведениях Председатель КНР Си Цзиньпин в главе «Одержать окончательную победу в решающей борьбе с бедностью», борьба с бедностью не закончится в один день. Страна будет сталкиваться с новыми вызовами, над которыми необходимо планомерно и усиленно работать.

«В то же время надо четко осознавать, чем дольше ведется работа по ликвидации бедности, тем чаще мы будем сталкиваться с «твердыми орехами», которые очень трудно разгрызть. Если мы сможем обеспечить качество работы по избавлению от нищеты согласно действующим критериям, то сможем решить проблему «абсолютной бедности» в ее традиционном смысле. Это высокие стандарты по международным меркам, они могут гарантировать выполнение торжественного обещания о вступлении бедного населения и бедных районов в общество всесторонней средней зажиточности вместе со всей страной», — подчеркнул он.

На период до 2030 года Китай ставит более широкую задачу — модернизацию сельских территорий, увеличение доходов фермеров, развитие местной промышленности, инфраструктуры и общественных услуг.