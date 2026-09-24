Военный самолет потерпел крушение возле авиабазы США в Германии

Военный самолет потерпел крушение в районе американской авиабазы Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии. Об этом сообщает издание Focus, передает МойГород

По предварительной информации, в результате происшествия один человек получил ранения.

На место крушения прибыли сотрудники полиции и пожарные. Обстоятельства произошедшего пока не раскрываются, причины аварии также неизвестны.

По данным Bild, очевидцы заметили над местом происшествия большой столб черного дыма. Издание также сообщает, что разбившимся воздушным судном мог быть истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США.

В настоящее время проводится расследование.

Авиабаза Шпангдалем считается одной из ключевых американских военных баз в Европе. В частности, там размещаются истребители F-16.