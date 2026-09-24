Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Военный самолет потерпел крушение возле авиабазы США в Германии

Әсемай Талғатқызы
Военный самолет потерпел крушение возле авиабазы США в Германии
Сгенерировано ИИ: Мой Город

Военный самолет потерпел крушение в районе американской авиабазы Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии. Об этом сообщает издание Focus, передает МойГород

По предварительной информации, в результате происшествия один человек получил ранения.

Главный баннер

На место крушения прибыли сотрудники полиции и пожарные. Обстоятельства произошедшего пока не раскрываются, причины аварии также неизвестны.

По данным Bild, очевидцы заметили над местом происшествия большой столб черного дыма. Издание также сообщает, что разбившимся воздушным судном мог быть истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США.

В настоящее время проводится расследование.

Авиабаза Шпангдалем считается одной из ключевых американских военных баз в Европе. В частности, там размещаются истребители F-16.

самолёт германия крушение Авиакатастрофа США авиация военная база

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article