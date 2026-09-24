Самая страшная ночь в горах: восемь альпинистов не вернулись с восхождения

Трагедия 1996 года остается одной из самых известных страниц в истории восхождений на Эверест.

10–11 мая 1996 года восхождение на Эверест обернулось одной из самых известных трагедий в истории альпинизма. Несколько коммерческих экспедиций одновременно пытались достичь вершины, однако внезапно начавшийся сильный шторм застал альпинистов на большой высоте, передает МойГород.

В результате за одну ночь погибли восемь человек. Среди них были руководители двух коммерческих экспедиций — Роб Холл и Скотт Фишер. Трагедия произошла на южном и северном маршрутах Эвереста, а ее обстоятельства впоследствии стали предметом многочисленных расследований, книг и документальных фильмов.

Как развивались события

Весной 1996 года на Эверест отправились несколько экспедиций. Среди них были коммерческие команды Adventure Consultants, которую возглавлял новозеландец Роб Холл, и Mountain Madness под руководством американца Скотта Фишера.

Коммерческие восхождения тогда уже становились все более распространенными. Опытные проводники сопровождали клиентов, которые самостоятельно не имели достаточного опыта для восхождения на высочайшую вершину планеты.

Кадр из фильма «Эверест». Кинокомпании Universal Studios, Walden Media, Working Title Films, RVK Studios, Free State Pictures, Cross Creek Pictures. В роли Бека Уэзерса Джош Бролин

10 мая несколько групп начали подъем к вершине. Однако уже во время восхождения возникли задержки. Некоторые альпинисты достигли вершины позднее запланированного времени, что стало особенно опасно из-за приближения непогоды.

Когда люди начали спускаться, на гору обрушился мощный шторм. Видимость резко ухудшилась, а температура опустилась до крайне низких значений. Альпинистам пришлось искать дорогу практически вслепую.

Руководители экспедиций оказались среди погибших

Роб Холл продолжал помогать своим клиентам даже тогда, когда сам оказался в крайне тяжелом положении. Во время спуска он оказался в районе Южной вершины и уже не смог самостоятельно продолжить путь.

Связь с ним поддерживали по радио. Холл провел ночь на горе, а затем погиб от переохлаждения.

«Зелёные ботинки» — тело одного из участников экспедиции Индо-тибетской пограничной полиции

Скотт Фишер также оказался в числе жертв. Он руководил экспедицией Mountain Madness и после достижения большой высоты оказался в тяжелом состоянии. Его тело обнаружили позднее на юго-восточном гребне.

Погибли альпинисты из нескольких стран

Среди погибших были представители разных стран.

В экспедиции Adventure Consultants погибли Роб Холл, американец Дуг Хансен, японская альпинистка Ясуко Намба и новозеландский гид Энди Харрис.

В экспедиции Mountain Madness погиб ее руководитель Скотт Фишер.

Еще три человека — Цеванг Саманла, Дорже Моруп и Цеванг Палджор — погибли на северном маршруте в составе индийской экспедиции.

Почему трагедия стала такой масштабной

Одной из главных проблем стало сочетание нескольких факторов. Альпинисты поднимались на высоту более 8000 метров, где организм человека испытывает экстремальную нагрузку. Кроме того, часть групп задержалась на маршруте, а затем начался сильный шторм.

Ледник Кхумбу

На такой высоте даже небольшая задержка может иметь серьезные последствия. При ухудшении погоды резко возрастает риск переохлаждения, обморожений, истощения и потери ориентации.

Исследования смертности на Эвересте показывают, что значительная часть смертей происходит именно во время спуска с большой высоты. Среди погибших после подъема выше 8000 метров большинство умерли уже на пути вниз.

Трагедия изменила представление о восхождениях

После событий 1996 года вопрос безопасности коммерческих экспедиций на Эверест стал обсуждаться особенно активно.

Трагедия получила огромную известность благодаря журналистским расследованиям и книгам участников восхождения. Одной из самых известных стала книга Джона Кракауэра «В разреженном воздухе», основанная на его личном участии в экспедиции.

Базовый лагерь

При этом 1996 год не стал последним трагическим сезоном на Эвересте. В последующие годы на горе продолжали происходить смертельные происшествия, связанные с лавинами, падениями, высотной болезнью и другими опасностями.

Трагедия 1996 года остается одной из самых известных страниц в истории восхождений на Эверест. Она показала, насколько быстро успешное восхождение может превратиться в борьбу за жизнь, когда альпинисты оказываются в зоне экстремальной высоты и сталкиваются с резким ухудшением погоды.