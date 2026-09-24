ЧП на учениях в Мангистау: трое погибших - уроженцы ЗКО

Минобороны сообщили о 12 погибших военнослужащих во время учений в Каспийском море.

Поисковые группы обнаружили тела следующих военнослужащих:

Мадихан Азамат Болатбекұлы, 10.06.2007 года рождения; уроженец Мангистауской области;

Төлеген Ақылбек Қабенұлы, 11.02.2007 года рождения, уроженец Мангистауской области;

Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы, 21.03.2006 года рождения, уроженец Мангистауской области;

Аяпберген Сержан Талғатұлы, 18.02.2006 года рождения, уроженец Мангистауской области;

Мұхтарұлы Олжас, 09.01.2003 года рождения, уроженец Туркестанкой области;

Темиргалиев Женис Тілеушеевич, 08.05.2005 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области;

Кобенов Алмас Жусипулы, 23.01.2006 года рождения, уроженец Республики Узбекистан, Каракалпакстан;

Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы, 23.04.2007 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области;

Жаңабай Асет Саматұлы, 19.09.2006 года рождения, уроженец Мангистауской области;

Бегей Дастан Нурболұлы, 03.09.2007 года рождения, уроженец Мангистауской области;

Диханбаев Олжас Тажибайұлы, 14.012.2005 года рождения, уроженец Мангистауской области;

Гилаж Ақжайық Болатбетұлы 15.09.2006 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области.

Числятся пропавшими без вести:

Гумаров Мансур Айтбайулы 02.06.2007 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области;

Турдыбекұлы Мирас 17.08.2007 года рождения, уроженец Мангистауской области.

Находится в тяжелом состоянии в Мангистауской областной больнице:

Темерхан Ақжол Тимурұлы 11.08.2007 года рождения, уроженец Мангистауской области.

Напомним, 24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 19 военнослужащих унесло в Каспийское море. Министерство обороны подтвердило гибель девяти человек, спасательная операция продолжается. Троих военнослужащих спасли, один из них в больнице. По факту гибели военнослужащих начато досудебное расследование. Президент Токаев выразил соболезнования. Учение Военно-морских сил проводились в рамках единого замысла стратегического командно-штабного учения. 25 сентября объявили днем траура в Казахстане.