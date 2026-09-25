Сероводород стал частью города Атырау: кто портит воздух?

В начале сентября Атырау снова заговорил о запахе, который жители этого города узнают без приборов и специальных замеров. Резкий, едкий, загазованный, иногда с характерным оттенком тухлых яиц. Для горожан он становится причиной закрыть окна и отказаться от прогулок. В жалобах звучат не только слова о неприятном запахе, люди рассказывают о головной боли, тошноте, слабости, раздражении слизистых.

В начале сентября Атырау снова заговорил о запахе, который жители этого города узнают без приборов и специальных замеров. Резкий, едкий, загазованный, иногда с характерным оттенком тухлых яиц. Для горожан он становится причиной закрыть окна и отказаться от прогулок. В жалобах звучат не только слова о неприятном запахе, люди рассказывают о головной боли, тошноте, слабости, раздражении слизистых.

На одном из заседаний прокурор Атырауской области Мадияр Басшыбаев озвучил цифру, которая заставляет взглянуть на проблему шире. За последние пять лет в атмосферу Атырауской области было выброшено около 150 тысяч тонн химических веществ. Самое тревожное в этой истории даже не то, что Атырау снова и снова накрывает запахом. А то, что спустя несколько часов или дней, когда запах исчезает, вместе с ним исчезает и общественное внимание.

Сероводород для Атырау давно перестал быть исключительно химическим показателем в таблицах экологического мониторинга. Он превратился в бытовой ориентир. Для одних этот запах напоминает тухлые яйца, для других - едкий запах газа. В социальных сетях появляются одни и те же сообщения: "Опять травят!", "Чем снова пахнет?", "Невозможно дышать!".

По словам жительницы Атырау Татьяны Альбертовой, люди постепенно перестают удивляться происходящему и пытаются самостоятельно защищаться от неприятного запаха.

- В Атырау сформировалась опасная привычка - неприятный запах воспринимается как часть городской жизни. "Опять пахнет" звучит уже почти буднично. Жители не обязаны разбираться, откуда пришел запах - с промышленной площадки, испарительных полей или другого объекта. Нас интересует гораздо более простой вопрос: безопасно ли этим воздухом дышать? И когда это прекратится? В дни, когда сильно "пахнет", мы закрываем окна и не выходим на улицу. Но сколько это может продолжаться? - говорит Татьяна.

И, пожалуй, именно эта привычка является одной из самых сложных сторон экологической проблемы города.

Атырау оказался в ситуации, когда промышленная нагрузка формируется сразу несколькими факторами. Нефтеперерабатывающий завод, нефтегазовые предприятия, объекты коммунальной инфраструктуры, поля испарения - все они находятся в регионе, где живут люди.

Поэтому вопрос "откуда сегодня пахнет?" важен, но недостаточен. Гораздо важнее понять, какую совокупную нагрузку ежедневно испытывает город и насколько эффективно контролируются все ее источники.

По словам эколога Галины Черновой, экологическая нагрузка Атырау не ограничивается одним АНПЗ. При этом она отмечает, что сам завод работает в рамках установленных нормативов и требований природоохранной системы и Министерства экологии.

- АНПЗ имеет нормативы и выполняет требования, которые ему ставит природоохранная система и Министерство экологии. Чего мы не можем сказать о "Квадрате", который является тоже одним из основных источников выбросов сероводорода над Атырау. С 2016 года с "Квадрата", относящегося к КГП "Атырау облысы Су Арнасы", были сняты нормативы и стандарты. При этом на объекте заявляют о сбросе хозяйственно-бытовых стоков. Однако при каждом замере мы улавливаем и сероводород, и нефтепродукты, - говорит она.

Отдельные вопросы у Черновой возникают и к работе "Су Арнасы". По ее словам, предприятие заявляет, что принимает только хозяйственно-бытовые стоки, однако заключило договоры с коммерческими структурами.

- Нам известно, что "Су Арнасы" сидит с 498 ассенизаторскими и вакуумными машинами на договоре. Они работают без контроля и без элементарных замеров, - утверждает эколог.

По словам Черновой, общественники обращались в суд по этому вопросу и выиграли дело. После этого стороны заключили мировое соглашение, согласно которому с августа 2026 года пробы должны отбираться четыре раза в месяц. Однако, отмечает она, результаты этих отборов также вызывают вопросы.

Таким образом, Чернова предлагает рассматривать экологическую ситуацию Атырау шире, чем через призму одного предприятия.

- Народ требует переноса завода. Когда я задала этот вопрос, мне ответили, что денег у страны нет, поэтому нам придется мириться. Понятно, что завод не шоколадная фабрика. Мы будем требовать от завода и контролировать, чтобы он не допускал атмосферного загрязнения воздуха, - сказала эколог.

На фоне этих претензий АНПЗ приводит собственные данные об экологической модернизации. В 2021-2025 годах на восемь природоохранных мероприятий предприятие направило 51,312 млрд тенге. До конца 2030 года запланировано еще 16 мероприятий общей стоимостью 67,271 млрд тенге.

Одним из крупнейших проектов стала программа Tazalyq. В ее рамках реконструировали механические очистные сооружения и канал нормативно-очищенных стоков, ликвидировали открытые бассейны на территории завода и рекультивировали два сектора полей испарения.

По данным предприятия, после реализации проекта содержание нефтепродуктов в сточных водах снизилось в три раза.

Еще одно направление - оснащение резервуаров плавучими крышами, или понтонами. Они устанавливаются для снижения испарения углеводородов, выбросов в атмосферу и потерь нефтепродуктов.

Всего на АНПЗ 75 резервуаров, подлежащих оснащению понтонами. На сегодня они установлены на 66 объектах: 51 - в 2018 году, семь - в 2022-2023 годах, два - в 2025-м и шесть - в 2026 году. Еще пять планируется установить до конца текущего года. Оставшиеся четыре резервуара будут оснащены на следующем этапе.

На предприятии заявляют, что такие меры позволяют сократить выбросы углеводородов от каждого резервуара на 90%.

В 2024 году на установке ЭЛОУ АТ-2 заменили 36 технически устаревших горелок. По расчетам АНПЗ, это позволило снизить выбросы загрязняющих веществ на 252 тонны в год, а также сократить выбросы парниковых газов.

Есть изменения и в системе контроля. В 2024-2025 годах на четырех основных источниках выбросов внедрили автоматизированную систему мониторинга. Она в режиме реального времени контролирует содержание загрязняющих веществ в дымовых газах печей и котлов. Полученные данные каждые 20 минут передаются контролирующим органам.

Кроме того, на границе санитарно-защитной зоны АНПЗ работают четыре автоматические станции контроля качества атмосферного воздуха. Их данные передаются в Казгидромет.

По данным предприятия, с 2020 по 2026 год объем выбросов в атмосферу снизился с 20,1 тыс. до 14 тыс. тонн. Сбросы загрязняющих веществ со сточными водами сократились с 23,2 тыс. до 6,7 тыс. тонн, выбросы парниковых газов - с 1,8 миллион до 1,27 миллион тонн.



На этом фоне возникает важный вопрос: если показатели предприятия снижаются, почему эпизоды неприятного запаха продолжают повторяться?

Запах есть. Источник установить сложнее. В начале сентября этот вопрос получил особенно острое звучание. Руководитель Департамента экологии по Атырауской области Аскар Жусипов подтвердил факт превышения предельно допустимых концентраций.

- Факт превышения предельно допустимой концентрации есть. Он зафиксирован. В основном такое загрязнение наблюдается в ночное и утреннее время. По результатам лабораторных исследований, проведенных в течение двух дней, содержание некоторых загрязняющих веществ оказалось в несколько раз выше допустимой нормы, - сообщил он.

По словам Жусипова, с 31 августа по 7 сентября ветер в Атырау преимущественно дул с южного и юго-восточного направлений. Одним из источников загрязнения, расположенных в этом направлении, он назвал АНПЗ.

После фиксации повышенных показателей аким области Болат Акчулаков поручил профильным службам усилить проверки. Специалисты санитарно-эпидемиологического контроля провели дополнительные замеры и обследовали потенциальные источники выбросов. Глава региона также посетил поля испарения "Тухлая балка" и пропарочную станцию АНПЗ.

В АНПЗ подчеркивают, что экологическую ситуацию в городе необходимо рассматривать комплексно.

- Близость города и жилых массивов к промышленной зоне накладывает на нас дополнительную экологическую ответственность. Поэтому мы открыто информируем о нештатных ситуациях на заводе, которые потенциально могут повлиять на экологию. При этом важно рассматривать экологическую ситуацию в городе комплексно. На качество атмосферного воздуха могут влиять различные факторы и источники, поэтому связывать каждый случай неприятного запаха исключительно с деятельностью АНПЗ некорректно. Мы со своей стороны готовы к совместному мониторингу и объективному рассмотрению каждого такого случая на основании фактических данных, - сказал директор департамента по охране труда, ОС и ГЗ Арман Димукашев.

АНПЗ планирует продолжать экологическую модернизацию до 2030 года. В числе проектов - строительство блока коксовых камер, который, по расчетам предприятия, позволит снизить выбросы загрязняющих веществ на 131,7 тонны в год. Еще один проект - блок возврата факельных газов. Его реализация, как ожидается, позволит снизить выбросы диоксида углерода на 97 928 тонн в год.

Также запланированы проект по водоподготовке свежей воды, замена технически устаревших горелок, модернизация пароконденсатной системы технологических установок и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению.

Но для города вопрос заключается не только в том, сколько денег будет потрачено на модернизацию и насколько снизятся показатели в отчетах.

Сегодня Атырау одновременно получает две разные картины. С одной стороны, есть подтвержденные лабораторией эпизоды загрязнения, жалобы жителей и общая промышленная нагрузка региона. С другой - АНПЗ показывает снижение собственных выбросов, многомиллиардные экологические инвестиции, автоматизированный мониторинг и новые проекты до 2030 года. Обе стороны нельзя игнорировать.

Для жителей экологическая проблема измеряется не только тоннами выбросов. Она измеряется тем, как пахнет город утром.