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Происшествия

По каким статьям УК РК расследуют гибель военных на Каспии

Для расследования создана межведомственная оперативно-следственная группа.
Варвара Тыщенко
По каким статьям УК РК расследуют гибель военных на Каспии
Фото: gov.kz

Уголовное дело, возбужденное после трагической гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области, расследуется по двум конкретным статьям. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.   

Как доложил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на заседании Правительственной комиссии, производство открыто по следующим статьям УК РК:   

  • Часть 2 статьи 453 - "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия";   
  • Статья 465 - "Нарушение правил кораблевождения".   

Для расследования создана межведомственная оперативно-следственная группа, которая проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, привлекает специалистов и назначает необходимые судебные экспертизы.   

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев поручил в кратчайшие сроки установить все детали произошедшего и принять меры в отношении лиц, ответственных за трагедию. 

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