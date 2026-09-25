По каким статьям УК РК расследуют гибель военных на Каспии

Уголовное дело, возбужденное после трагической гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области, расследуется по двум конкретным статьям. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

Как доложил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на заседании Правительственной комиссии, производство открыто по следующим статьям УК РК:

Часть 2 статьи 453 - "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия";

Статья 465 - "Нарушение правил кораблевождения".

Для расследования создана межведомственная оперативно-следственная группа, которая проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, привлекает специалистов и назначает необходимые судебные экспертизы.

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев поручил в кратчайшие сроки установить все детали произошедшего и принять меры в отношении лиц, ответственных за трагедию.