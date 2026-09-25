Трагедия на учениях в Мангистау: установлены подозреваемые

Расследование по факту гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области продолжается, сообщили в Генпрокуратуре.

Как передает официальный Telegram-канал надзорного ведомства, специалисты уже провели детальный осмотр места происшествия, допросили свыше 30 военных, а также изъяли необходимую документацию и видеоматериалы. Кроме того, по делу назначено 12 судебных экспертиз.

- Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей, - рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что следствие намерено дать исчерпывающую правовую оценку и принять все необходимые процессуальные меры в отношении каждого подозреваемого.

Напомним, 24 сентября при выполнении учебно-боевых задач из-за резкого ухудшения погодных условий и шквалистого ветра в Каспийское море унесло 17 военнослужащих. Троих бойцов удалось спасти, 12 погибли, поиски еще двоих продолжаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РК.

В связи с произошедшей трагедией сегодня в Казахстане объявлен День общенационального траура.