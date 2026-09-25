Оставалась неделя до возвращения сына: отец погибшего солдата из ЗКО

Утром 25 сентября в аэропорту Уральска приземлился военный самолет, который выполнял специальный рейс. На его борту были тела троих военнослужащих, погибших накануне в Мангистауской области. Об этом сообщили в акимате ЗКО. Женис Темиргалиев, Омирбек Омирзак и Акжайык Гилаж утонули в Каспийском море во время военных учений. Все они были призваны в ряды вооруженных сил из нашей области. Им было от 19 до 21 года. Тело Жениса Темиргалиева доставили в город Аксай Бурлинского района, Акжайыка Гилажа будут хоронить в родном селе Караоба Казталовского района.

Тело Омирбека Омирзака привезли в родной дом в селе Подстепное Теректинского района. Во дворе дома, где жил юноша, сегодня многолюдно. Родственники, друзья и знакомые семьи пришли выразить соболезнования родителям погибшего солдата. Тело Омирбека Омирзака сопровождали военные и представители государственных органов.

Заместитель главнокомандующего военно-морскими силами Арман Сатканов рассказал, что солдатам оставалось служить восемь дней и билеты домой уже были куплены.

- Ребята служили хорошо в составе десатно-штурмового батальона морской пехоты военно-морской базы. До этого проводили две тренировки, ребята все знали про высадку. Это были крупные итоговые стратегические командно-штабные учения, которые проходили по всему Казахстану. Один из эпизодов - это высадка морского десанта на берег. Но в день высадки поднялась волна и при высадке их накрыло. Сейчас создана государственная комиссия, ведется расследование. Все причастные дают показания. Со стороны министерства родным погибших оказывается психологическая, финансовая помощь, - рассказал Арман Сатканов.

Погибший Омирбек Омирзак закончил школу в селе Володарка и всю жизнь мечтал стать полицейским. Хорошо играл на гитаре. Ему было всего 19 лет.

- Сына проводили в армию третьго октября 2025 года. Пятого октября мы должны были его встречать. Но не суждено было. Мы потеряли сына. Он всегда был спокойным, мечтал служить в органах. Омирбек был старшим в семье, после него есть еще один сын Арсен, ему 18 лет. Сейчас больше мне нечего сказать, - рассказал отец Омирбека Омирболат Омирзакулы.

Выразить соболезнования родным солдата приехал аким области Нариман Турегалиев. Прощание с погибшими военнослужащими и их похороны состоятся 26 сентября. Что касается четвертого погибшего, то тело Мансура Гумарова было найдено сегодня. Его похоронят в родном селе Тайпак.

Напомним, 24 сентября во время учебно-боевой задачи из-за ухудшения погоды и шквалистого ветра в Каспийское море унесло 17 военнослужащих. Трое из них были спасены, 14 человек погибли. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые.

25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.