Трагедия на Каспии: правительственная комиссия сделала заявление после завершения поисков

Заместитель акима Мангистауской области и представитель правительственной комиссии Ербол Избергенов выступил с официальным заявлением по поводу завершения поисково-спасательной операции в акватории Каспийского моря, сообщает официальный Telegram-канал акимата региона.

По словам Избергенова, тела двух последних пропавших военнослужащих были обнаружены в ходе непрерывных поисков. Таким образом, поисковая операция полностью завершена, а общее число жертв составило 14 человек.

- Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших героев. Правительственная комиссия продолжает свою работу. Семьям погибших и пострадавшим военнослужащим оказывается всесторонняя помощь, - подчеркнул он.

Представитель комиссии также прокомментировал ход расследования трагедии. В настоящее время компетентные органы ведут следствие в рамках возбужденного уголовного дела, устанавливая все причинно-следственные связи произошедшего.

- Расследование даст исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с произошедшим. Каждый факт будет тщательно проверен, а действия всех причастных лиц получат принципиальную правовую оценку. Виновные, чья ответственность будет установлена следствием и судом, понесут наказание в соответствии с законом, - заверил Ербол Избергенов, добавив, что вся актуальная информация будет оперативно доводиться до общественности.

Напомним, 24 сентября во время учебно-боевой задачи из-за ухудшения погодных условий и шквалистого ветра в Каспийское море унесло 17 военнослужащих. Троих бойцов удалось спасти, остальные погибли.

Сегодня в Казахстане объявлен День общенационального траура.