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Социум

Картофель, лук и яблоки: на какие продукты снизились цены в Казахстане

В Бюро нацстатистики опубликовали свежие данные.
Варвара Тыщенко
Картофель, лук и яблоки: на какие продукты снизились цены в Казахстане
Фото сгенерировано с помощью ИИ

В Казахстане снизились цены на ряд ключевых продуктов питания, входящих в перечень социально значимых товаров, сообщает Бюро национальной статистики.

Согласно статистическим данным по состоянию на 23 сентября 2026 года, за отчетную неделю цены снизились на следующие позиции:

  • Лук - на 4,3%;
  • Морковь - на 2,8%;
  • Яблоки - на 2,5%;
  • Огурцы - на 1,3%;
  • Картофель - на 0,9%;
  • Сахар и мясо кур - по 0,5%;
  • Говядина с костями - на 0,4%.

Стоимость баранины, творога и капусты за этот период осталась на прежнем уровне.

Снижение цен отмечено и в ряде регионов. В Караганде общий уровень цен на социально значимые продукты уменьшился на 0,4%, в Актобе и Жезказгане - на 0,2%, а в Туркестане - на 0,1%. В мегаполисах (Астана, Алматы, Шымкент) и некоторых других областных центрах цены не изменились.

В Бюро нацстатистики также привели данные по средним ценникам в стране. Так, лук в среднем по республике продается по 142 тенге за килограмм (самый дешевый - в Талдыкоргане по 107 тенге), а морковь - по 215 тенге (дешевле всего в Павлодаре, по 140 тенге). Средняя стоимость килограмма яблок составляет 727 тенге, при этом самые доступные фрукты зафиксированы в Шымкенте - по 554 тенге. Среднереспубликанская цена на помидоры установилась на отметке 668 тенге за килограмм, а самые низкие цены отмечены в Таразе (412 тенге) и Туркестане (416 тенге).

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