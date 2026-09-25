Картофель, лук и яблоки: на какие продукты снизились цены в Казахстане

В Казахстане снизились цены на ряд ключевых продуктов питания, входящих в перечень социально значимых товаров, сообщает Бюро национальной статистики.

Согласно статистическим данным по состоянию на 23 сентября 2026 года, за отчетную неделю цены снизились на следующие позиции:

Лук - на 4,3%;

Морковь - на 2,8%;

Яблоки - на 2,5%;

Огурцы - на 1,3%;

Картофель - на 0,9%;

Сахар и мясо кур - по 0,5%;

Говядина с костями - на 0,4%.

Стоимость баранины, творога и капусты за этот период осталась на прежнем уровне.

Снижение цен отмечено и в ряде регионов. В Караганде общий уровень цен на социально значимые продукты уменьшился на 0,4%, в Актобе и Жезказгане - на 0,2%, а в Туркестане - на 0,1%. В мегаполисах (Астана, Алматы, Шымкент) и некоторых других областных центрах цены не изменились.

В Бюро нацстатистики также привели данные по средним ценникам в стране. Так, лук в среднем по республике продается по 142 тенге за килограмм (самый дешевый - в Талдыкоргане по 107 тенге), а морковь - по 215 тенге (дешевле всего в Павлодаре, по 140 тенге). Средняя стоимость килограмма яблок составляет 727 тенге, при этом самые доступные фрукты зафиксированы в Шымкенте - по 554 тенге. Среднереспубликанская цена на помидоры установилась на отметке 668 тенге за килограмм, а самые низкие цены отмечены в Таразе (412 тенге) и Туркестане (416 тенге).