Туман и заморозки ждут жителей западного Казахстана 26 сентября

В субботу, 26 сентября, погода в западных регионах страны будет разной: от утренних туманов и заморозков на почве до теплого малооблачного дня.

По данным РГП "Казгидромет", 26 сентября в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман, днем прогнозируется порывистый ветер до 15-20 м/с. В Уральске также пройдет утренний туман, температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов, а днем - до +21…+23 °C.

В Мангистауской области ожидается переменная облачность без осадков, ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха установится в пределах +17…+19 градусов, днем воздух прогреется до +25…+27 °C.

В Атырауской области и самом Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность, обойдется без осадков, ветер будет слабым и умеренным (ночью 1-6, днем 5-10 м/с). Температура ночью составит +15…+17 градусов, днем ожидается от +22 до +24 °C.

В Актюбинской области ночью и утром возможен туман, а на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 2 градусов; днем на юге области ожидается порывистый ветер до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +4…+6 градусов, днем потеплеет до +17…+19 °C.