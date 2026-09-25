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Социум

«Виновные понесут наказание»: глава Минобороны высказался о трагедии на Каспии

Глава Минобороны заверил, что ведомство держит ситуацию на личной контроле и оказывает всю необходимую поддержку родным пострадавших.
Варвара Тыщенко
«Виновные понесут наказание»: глава Минобороны высказался о трагедии на Каспии
Фото: стоп-кадр из видео t.me/modgovkz

Министр обороны Даурен Косанов выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих и заявил, что все причастные к ЧП понесут ответственность по всей строгости закона, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минобороны заверил, что ведомство держит ситуацию на личной контроле и оказывает всю необходимую поддержку родным пострадавших.

- Мы постоянно находимся на связи с семьями погибших и оказываем им всю необходимую помощь и поддержку, - отметил Даурен Косанов.

В настоящее время на месте работают следственные органы, которые устанавливают все причины и детали произошедшего.

Напомним, 24 сентября во время учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды и шквалистого ветра в Каспийское море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 бойцов погибли. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а ранее стало известно о задержании пяти высокопоставленных должностных лиц министерства.

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