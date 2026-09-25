США по ошибке сбили пассажирский самолет Ирана: погибли 290 человек

Именно напряженная обстановка в районе впоследствии стала одним из ключевых факторов трагедии.

3 июля 1988 года пассажирский самолет Iran Air выполнял обычный рейс из Бендер-Аббаса в Дубай. На борту Airbus A300 находились 290 человек, в том числе 66 детей. Лайнер следовал по установленному воздушному коридору и после вылета начал набирать высоту, передает МойГород

В это же время в районе Ормузского пролива американский ракетный крейсер USS Vincennes оказался вовлечен в вооруженное столкновение с иранскими военными катерами. Именно напряженная обстановка в районе впоследствии стала одним из ключевых факторов трагедии.

Перестрелка с иранскими катерами

Утром американские военнослужащие наблюдали за несколькими иранскими скоростными катерами. Один из них открыл огонь по американскому вертолету, который вел наблюдение за происходящим.

Экипаж USS Vincennes расценил действия катеров как угрозу и вступил с ними в бой. В результате два иранских катера были уничтожены, еще один получил повреждения.

На фоне перестрелки экипаж крейсера обнаружил на радаре воздушную цель. Самолет только что вылетел с аэродрома Бендер-Аббас и находился в районе, где американские военные ожидали возможной атаки.

Пассажирский лайнер приняли за военный самолет

Разбившийся самолёт за 1 год и 3 месяца до катастрофы

Главной проблемой стала ошибка при идентификации воздушной цели. Полученный радиолокационный сигнал экипаж USS Vincennes связал с иранским истребителем F-14.

При этом Airbus передавал гражданский сигнал опознавания Mode III. Более того, находившийся неподалеку американский корабль USS Sides также обнаружил самолет и определил его как гражданский лайнер.

Однако на борту Vincennes уже сформировалось мнение, что к кораблю приближается иранский боевой самолет.

Ситуацию дополнительно осложнило опоздание пассажирского рейса примерно на 27 минут. При проверке расписания экипаж крейсера не обнаружил ожидаемый рейс и предположил, что обнаруженная воздушная цель может быть военным самолетом.

Предупреждения и запуск ракет

Американские военные несколько раз пытались установить связь с воздушной целью. Согласно данным исторического центра ВМС США, USS Vincennes передал предупреждения по военным и международным аварийным частотам.

Ответа не последовало. При этом неизвестно, получал ли экипаж Airbus эти сообщения, находился ли на соответствующей частоте и понимал ли, что предупреждения адресованы именно ему.

В итоге командир крейсера Уильям Роджерс отдал приказ открыть огонь.

С USS Vincennes были запущены две зенитные ракеты SM-2MR. Обе поразили пассажирский Airbus A300. Самолет разрушился в воздухе, после чего его обломки и тела пассажиров упали в море.

Погибли все 290 человек

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 290 человек — 274 пассажира и 16 членов экипажа. Среди погибших были дети и граждане нескольких стран.

Произошедшее стало одной из наиболее трагических ошибок американских вооруженных сил в период противостояния с Ираном.

Запуск ракеты с ракетного крейсера USS Vincennes, 1985 год

Почему произошла ошибка

Последующее расследование выявило целую цепочку факторов, которые привели к трагедии. Среди них были напряженная военная обстановка, недавняя перестрелка с иранскими катерами, ошибки при интерпретации радиолокационной информации, неверная идентификация сигнала IFF, проблемы с сопоставлением целей и убежденность экипажа в том, что кораблю угрожает иранский истребитель.

При этом USS Sides, находившийся неподалеку, также обнаружил воздушную цель и оценил ее как гражданский самолет. Однако командир корабля предположил, что экипаж более современного Vincennes располагает более точной информацией, и не стал передавать свою оценку.

Таким образом, решение об атаке принималось в условиях высокой напряженности, ограниченного времени и неоднозначной информации.

Что произошло после катастрофы

После трагедии американская сторона заявила, что пассажирский самолет был ошибочно принят за военный. Расследование ВМС США в итоге не рекомендовало привлекать командира USS Vincennes к дисциплинарной ответственности. В заключении отмечалось, что решение принималось в условиях ограниченного времени и на основании имевшейся у командира информации.

При этом внутри американских ВМС существовали и более критические оценки действий экипажа. Историки отмечали, что активные действия корабля, в том числе его маневрирование и участие в бою, способствовали возникновению ситуации, в которой вероятность трагической ошибки увеличилась.

Иранская сторона на протяжении долгого времени считала произошедшее преднамеренным нападением и называла катастрофу военным преступлением. США признавали, что самолет был сбит по ошибке, однако не заявляли о намерении уничтожить гражданский лайнер.

Компенсации родственникам погибших

Похоронная процессия на улице Тегерана, 7 июля 1988 года

Через год после катастрофы администрация президента США Рональда Рейгана объявила о выплате компенсаций родственникам погибших на гуманитарной основе.

По данным Государственного департамента США, предлагалось выплатить по 250 тысяч долларов за погибшего, который являлся основным кормильцем семьи, и по 100 тысяч долларов за остальных погибших.

Катастрофа Iran Air 655 стала трагическим примером того, к каким последствиям может привести цепочка ошибок в условиях военного напряжения. Пассажирский самолет, выполнявший обычный рейс по установленному воздушному маршруту, оказался в зоне военного противостояния и был уничтожен ракетами с корабля, экипаж которого ошибочно принял его за боевую цель.

Читайте также: Самолет с известной футбольной командой разбился после важного матча