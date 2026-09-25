Тело четвёртого погибшего солдата привезли в ЗКО

24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море. В этот же день министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, из них трое военнослужащих из ЗКО. Позже стало известно, что погибшие солдаты были из Бурлинского и Казталовского районов и района Байтерек. Отец погибшего солдата Омирбека Омирзака из ЗКО рассказал, что отсавалась всего лишь неделя до возвращения сына.

25 сентября спасательная операция завершилась. Найдены тела ещё двоих погибших солдат (сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы), один из них уроженец ЗКО.

Тело Мансура Гумарова специальным рейсом доставили 25 сентября в 19:00 в аэропорт Уральска, сообщили в акимате ЗКО.

- Церемония прощания с погибшим состоится 27 сентября в селе Жубан Акжайыкского района, - дополнили в акимате.

25 сентября объявили днем траура в Казахстане. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые. По делу о гибели военных на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Минобороны.