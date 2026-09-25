Шокирующая находка на Марсе: ученые обнаружили следы древней воды

Марсоход NASA Perseverance провел детальное исследование скального обнажения на краю кратера Езеро. Анализ образцов показал, что несколько миллиардов лет назад в этой области Марса существовала сложная водная система, включавшая озеро, грунтовые воды и гидротермальные источники, передает МойГород

Perseverance направили в кратер Езеро, поскольку данные орбитальных наблюдений указывали на то, что в прошлом здесь было много воды. Во время работы ровер обнаружил магматическую породу оливин, способную сохранять информацию о происходивших с ней процессах на протяжении миллиардов лет.

Исследование фрагментов породы показало, что она неоднократно подвергалась воздействию воды в разные периоды.

По словам ученых, кратер Езеро в прошлом мог быть своеобразным пересечением нескольких водных систем. Верхняя часть исследованного образца не имеет признаков контакта с водой. При этом ее характеристики указывают на то, что порода сформировалась в результате подъема магмы из глубин Марса.

В нижних слоях ученые обнаружили другие свидетельства. В породе сохранились следы воздействия богатых углекислым газом грунтовых вод, которые образовывали внутри оливина жилы карбонатных минералов. Кроме того, исследователи нашли признаки взаимодействия породы с озером, существовавшим в кратере Езеро миллиарды лет назад.

Еще одна часть кратера также дала важные данные. Там были обнаружены минеральные жилы, отличающиеся по составу от остальных. В них присутствуют сульфат кальция и флюорит — минералы, которые могут формироваться при прохождении горячей воды через вулканические породы.

Таким образом, полученные данные указывают на то, что в прошлом в районе кратера Езеро происходили разные водные процессы. Они включали взаимодействие пород с озером, грунтовыми водами и горячими гидротермальными системами.